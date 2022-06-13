美國兩黨參議員就槍管立法框架達成共識　它涵蓋什麼？

美國近期持續發生大規模槍擊事件之際，由兩黨參議員組成的團隊6月12日宣布就槍械安全立法框架達成協議，或成美國數十年來首項重要、新的槍械法律。美媒指，這框架遠未達到包括總統拜登（Joe Biden）在內民主黨人尋求做到的更嚴厲一步。



《沃克斯》指，這項框架主要側重心理健康以及介入校園安全，而非有意義地限制民眾獲取槍支。

包括什麼？

相關立法框架涵蓋為各州和美洲原住民部落提供制定和實施紅旗措施的資源，包括資金，以確保武器不落入那些被法院認定為會對他們或其他人構成重大威脅的人手中。而這些措施會持續受州和聯邦的正當程序和憲法保護。

它還涵蓋對21歲以下購槍者作更嚴格背景審查和為學校安全提供資金。

不包括什麼？

這個立法框架不包括攻擊性武器禁令。總統拜登（Joe Biden）2日發表演講期間國會重新施行2004年到期的攻擊性武器聯邦禁令，它禁止製造、轉讓和擁有半自動的攻擊性武器以及轉讓和擁有大容量供彈的裝置。這項措施遭國會共和黨人堅決反對，也沒有涵蓋在這次的立法框架之中。

包括10名共和黨人在內20名參議員發聲明呼籲國會通過議案，即支持法案的人數足夠克服參議院的阻撓議事規則。共和黨和民主黨都有50名參議員，而參議院批准法案需要達60票門檻。