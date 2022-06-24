特朗普一再試圖利用司法部推翻大選結果　美國會暴亂聽證會揭露

美國眾議院特別調查委員會6月23日舉行就國會山騷亂事件調查舉行的第五場聽證會結束，三名曾被特朗普任命的時任官員——前代理司法部長羅森（Jeffrey Rosen）、前代理副司法部長多諾霍（Richard Donoghue）以及曾被任命領導法律諮詢辦公室的恩格爾（Steven Engel）出席。



當天聽證會的大部分內容都集中在前司法部高級官員傑弗里・克拉克（Jeffrey Clark）身上，克拉克在司法部內部推動了前總統特朗普為推翻2020大選結果主張的「欺詐」指控，而特朗普曾考慮任命克拉克為司法部長，因為克拉克願意利用聯邦執法部門的權力鼓勵州議員推翻大選結果，而此舉遭到了當時司法部和白宮部分官員的強烈反對。

羅森和多諾霍都在聽證會上證實了特朗普曾有試圖利用司法部權力推翻選舉結果的意圖，包括對克拉克的任命嘗試以及曾要求司法部扣押投票機等行為。多霍諾稱，當時司法部內部召開了會議，參與會議的人均表示，若特朗普執意任命克拉克為司法部長，他們會集體辭職。

當天聽證會還播放了時任代理國防部長的米勒（Christopher Miller）的採訪影片，特別調查委員會證實他曾應前白宮辦公廳主任梅多斯（Mark Meadows）的要求打電話給駐意大利的防務專員，調查一個毫無根據的說法——一顆意大利衛星曾將特朗普的選票轉給拜登。多諾霍也曾被要求調查這一說法，但他將這一要求定性為「純粹的精神錯亂」。

特別調查委員會下一輪的聽證會將推遲至7月進行，時間表目前尚未確定。眾議院將休會至7月11日這一周，因此第六場聽證會很可能會在11日之後進行。