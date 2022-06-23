阿富汗地震︱到處都有痛哭聲　沒救援團隊僅靠同鄉協助搜救

阿富汗發生6.1級強烈地震，造成大規模死傷。當地指強震已造成最少1,000人死亡，是繼2021年海地大地震後再造成超過千人死傷的地震。地震帶來巨大破壞，一片狼藉。



「有數架直升機飛了過來幫忙，但我不知道他們除了來運走屍體外還能做甚麼。」一名當地居民描述着地震後的狀況。地震發生在阿富汗東部，距離霍斯特（Khost）44公里。在這裏的村莊難以抵達，搜救人員正徒手挖掘，希望發現更多的生還者。

地震發生在當地凌晨時份，大多數人都在熟睡，房屋倒塌活埋了多人。隨着搜救持續，死傷數料繼續增加。

圖為6月29日，地震過後到處都是瓦礫，當地人正尋找自己的家園。（AP）

「地震發生在凌晨1時半之後不久，我很害怕。我嘗試去找我的朋友，他們有些失去了親人，有些人還好，但家已遭到破壞。」

一名幸運地躲過地震塌房的人說道：「到處都有救護車的聲音，我有和附近的人談過，他們都很沮喪。他們有些人失去了致親，大家都很悲傷。」

另一名當地的人說道：「你現在走進每一條街，都能聽到人們為親人的死而哀慟。」

49歲的Alem Wafa正前往帕克蒂卡省受災最嚴重的地區之一，協助搜救。

「在阿富汗因沒有官方的救援人員，所以鄰近城市和村莊的人到跑來這裡救援。」他表示在早上已到到達當地，發現了約40具的屍體，且大部分都是年幼的孩童。

阿富汗經歷了數十年的衝突，至2021年塔利班接管阿富汗後，更遭受連串制裁，切斷發展援助。城市的公共服務已降至最低限度。當地沒有龐大的醫療設施，有也是處於設備不足的狀態，地震進一步破壞當地僅餘的資源。

駐守當地的聯合國兒童基金會成員莫特（Sam Mort）表示，基金會已向受災地區派出了流動健康和營養小組，為受傷的人提供救援：「我們有救援卡車在路上，運送衛生用品包、毯子、帳篷等物資。但現正在下雨，使救援工作變得複雜。」

「但這地方的人早已遭受飢餓、貧窮、生病、乾旱等的折磨。」地震的摧殘令一切變得更惡劣。