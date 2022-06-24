印度夫妻情不自禁　沐浴聖河親吻犯眾怒　男子遭青年拉扯毆打

印媒6月23日稱，印度北方邦（Uttar Pradesh）阿約提亞（Ayodhya）一對夫妻在聖河莎拉尤河（Sarayu river，暫譯）接吻，被附近的青年斥責行為不雅，更動手毆打他。有人將整個過程拍攝下來並上載到網上。



在Twitter上流傳的影片顯示，一名穿泳褲的男子以及他的妻子在莎拉尤河中沐浴。婦人則穿戴整齊。他們被指舉止親密，後來更開始接吻，行為引起其他民眾的不滿，多人將男子拖到岸上，再圍毆他。

印度《經濟時報》23日稱，一些有份襲擊這名男子的人說：「在我們的阿約提亞，我們不會容忍這種不雅行為。」

最終有旁觀者對施襲者勸說，並護送這對夫妻離開。

अयोध्या: सरयू में स्नान के दौरान एक आदमी ने अपनी पत्नी को किस कर लिया. फिर आज के रामभक्तों ने क्या किया, देखें: pic.twitter.com/hG0Y4X3wvO — Suneet Singh (@Suneet30singh) June 22, 2022

當地官員表示，他們已要求警方進一步調查事件，以採取行動。警方則指，他們正尋找影片中的夫婦、以及攻擊他們的人，以作進一步調查。

Twitter上網民對於這對夫妻是否有親吻說法不一，有人說男子沒有親吻其妻，但有些人則反對他們在公眾地方表現親暱。

莎拉尤河是印度聖河恆河的支流，故被視為神聖的地方。印度人認為在到訪此地時行為應莊重。