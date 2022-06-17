印度執政黨侮辱伊斯蘭先知引爆教徒怒火 警員被揭毒打示威者
印度總理莫迪（Narendra Modi）所屬印度人民黨（BJP）發言人5月在電視辯論中出言冒犯伊斯蘭教先知穆罕默德和其妻子，觸發多國穆斯林示威。網上影片顯示，印度薩哈蘭普爾（Saharanpur）一群穆斯林被指參與示威，他們被捕後遭警員暴打。
英國廣播公司（BBC）6月17日稱，24歲男子賽義夫（Saif）是其中一名被捕後遭警員暴打的男子。他的家屬指，賽義夫根本沒參與示威，他6月10日約下午5時出門為朋友購買巴士車票，卻被拘捕。他的姐姐澤巴（Zeba）到警局探望他時，發現他身上布滿瘀傷，甚至痛到不能坐着。
網上流傳一段影片，顯示包括賽義夫在內的被捕人士遭警員攻擊的情況。從影片中可見，兩名警員用棒來毆打被捕者，導致他們不斷尖叫。被捕者瑟縮在牆角，有人大叫：「很痛，很痛……不要！」賽義夫當時舉起雙臂，似乎正表示他想投降。
▼以下影片顯示被捕人士於印度薩哈蘭普爾遭警員暴打的情況，當中有暴力畫面，可能會引起不安：
यह वीडियो उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर की है। जिसमें यूपी पुलिस मुस्लिम नौजवानों को पीट रही है। यह वीडियो बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया था। जिसे अब डिलीट कर दिया है।#StopTargetingIndianMuslims #IndianMuslimGenocideAlert pic.twitter.com/NZAeRlMWhI— Shahnawaz Ansari (@shanu_sab) June 11, 2022
印度人民黨成員特里帕蒂（Shalabh Tripathi）在網上發布這群人被警員暴打的影片，並寫道：「給造反者的回禮。」他的言論令穆斯林更加憤怒，也令影片在網上瘋傳。
印度大部分人信奉印度教，穆斯林是少數。穆斯林被指在印度受歧視和欺壓，印度教徒和穆斯林不時發生衝突，引發示威，有時示威會蔓延至其他國家。