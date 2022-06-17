印度執政黨侮辱伊斯蘭先知引爆教徒怒火　警員被揭毒打示威者

印度總理莫迪（Narendra Modi）所屬印度人民黨（BJP）發言人5月在電視辯論中出言冒犯伊斯蘭教先知穆罕默德和其妻子，觸發多國穆斯林示威。網上影片顯示，印度薩哈蘭普爾（Saharanpur）一群穆斯林被指參與示威，他們被捕後遭警員暴打。



英國廣播公司（BBC）6月17日稱，24歲男子賽義夫（Saif）是其中一名被捕後遭警員暴打的男子。他的家屬指，賽義夫根本沒參與示威，他6月10日約下午5時出門為朋友購買巴士車票，卻被拘捕。他的姐姐澤巴（Zeba）到警局探望他時，發現他身上布滿瘀傷，甚至痛到不能坐着。

網上流傳一段影片，顯示包括賽義夫在內的被捕人士遭警員攻擊的情況。從影片中可見，兩名警員用棒來毆打被捕者，導致他們不斷尖叫。被捕者瑟縮在牆角，有人大叫：「很痛，很痛……不要！」賽義夫當時舉起雙臂，似乎正表示他想投降。

▼以下影片顯示被捕人士於印度薩哈蘭普爾遭警員暴打的情況，當中有暴力畫面，可能會引起不安：

印度人民黨成員特里帕蒂（Shalabh Tripathi）在網上發布這群人被警員暴打的影片，並寫道：「給造反者的回禮。」他的言論令穆斯林更加憤怒，也令影片在網上瘋傳。

印度大部分人信奉印度教，穆斯林是少數。穆斯林被指在印度受歧視和欺壓，印度教徒和穆斯林不時發生衝突，引發示威，有時示威會蔓延至其他國家。