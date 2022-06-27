Bitcoin｜薩爾瓦多要變國際網紅　總統親手操盤　懶理炒燶比特幣

中美洲國家薩爾瓦多自2021年9月起成為全球首個以比特幣（Bitcoin）作為法定貨幣的國家後，總統布克爾（Nayib Bukele）便是「國家操盤手」。但近期加密貨幣市場暴跌，他這一波令人目眩的操作，會將民眾或市場帶到哪裏去？



以逾1億美元進行投資比特幣的薩爾瓦多（El Salvador），資產價值較入市時已「腰斬」50%以上。但該國財長還「護航」稱，由此衍生的財務風險極細。

布克爾在Twitter發文稱政府迄今已完成10筆比特幣交易，但它們現時僅值5,150萬美元。

他之前至少四度在Twitter公布政府「趁低吸納」，其中一次是在2021年底，以每枚59,000多美元的價格，買進420個比特幣，斥資近2,500萬美元。這是該國迄今金額最高的單筆交易。但單以這一筆交易為例，當時買進的比特幣，目前價值暴挫63%，跌至950萬美元。

讓薩爾瓦多650萬國民陪他一起乘坐的「比特幣過山車」布克爾，曾豪言自稱是「全世界最酷獨裁者」。他以比特幣進行一場瘋狂的豪賭，而籌碼不僅是他管治的國家、國民、他自己的政途，更可能將全人類的未來押上去。

圖為薩爾瓦多總統布克爾2020年2月初在國會外向支持者講話。（AP）

布克爾是誰？

現年41歲的布克爾，2019年上任。這位18歲便首次做生意的總統，看來也將國家當成間公司或一個品牌般經營。他作風反傳統，經常使用Twitter宣傳自己，甚至被指熱衷於「Twitter治國」——乍聽起來，他是不是有點美國前總統特朗普（Donald Trump）有點像？

布克爾是商人出身，至後來從政，特別之處是完全不走傳統政客的正經八百路線。衣着方面也「零舍不同」，他愛穿皮褸、戴棒球帽示人，《洛杉磯時報》指，他把自己形象塑造為「矽谷式的顛覆者」。

外媒評價布克爾是一名年輕、精通媒體包裝且擅長塑造流行形象的領導人，所以率先宣布支持比特幣合法化的舉動，有助於其在年輕支持者心中塑造一種創新者的形象。

他認為該國有七成人都沒法正常使用銀行系統，但一半人口都有手機，不如大家都用數碼銀包吧。他指大量國民在外打工，匯款回國的手續費太高昂，不如改用P2P比特幣交易通道。此外該國自2001年開始，以美元為法定貨幣，但他認為這樣令國家被拴得死死的，是時候脫勾。他也覺得，使用數碼掃碼支付，方便又法捷。

Bitcoin：圖為2021年10月22日，薩爾瓦多一間商店貼出告示，表示他們接受顧客以比特幣付款。（Getty）

有頭威無尾陣

布克爾火速讓薩爾瓦多成為全球第一個將加密貨幣列為法定貨幣的國家後，在全國設置200多部能進行比特幣交易的自動櫃員機。2021年8月，薩爾瓦多推出官方的數碼銀包Chivo。民眾下載應用程式（App）便可立即獲得30美元，結果App的下載數量多達400萬次。不過為引進新的貨幣與系統，薩爾瓦多不無痛楚。

例如由於比特幣不時大升大跌，很多小販都吃驚地發現，跟顧客交易不過是遲了1分鐘便損失好幾十美分；有人發現在比特幣自動櫃員機入錢後顯示已存金額有錯，他們得致電要求維修；Chivo的轉賬總是需時至少一天才能搞定。此外存在銀包裏的錢，常因黑客攻擊被盜。

這些問題令人想到，相比起看來「虛無縹緲」的數碼貨幣，拿在手上的一張張美鈔更實在。於是在比特幣成為法定貨幣大半年後，人們在首都的超市及咖啡店等，仍是用美鈔結賬。

在外打工然後需要匯款回老家的人又如何呢？2021年經此匯到薩爾瓦多的錢，只有2%是選用比特幣通道的。這跟總統先生當初「完美的」設想，實在大相庭徑。

2021年9月30日，薩爾瓦多的加油站張貼告示，表示接受以比特幣付款。（美聯社）

弄個「比特幣灘」還不夠

布克爾面對如此混亂不堪的經濟改革，仍是非常樂觀，而且繼續在國內就此「開疆闢土」。

薩爾瓦多如今僅有一個地方完全支持比特幣交易。它位於薩爾瓦多南部，是一個名叫El Zonte的海邊小鎮，它的綽號是「比特幣海灘」（Bitcoin Beach）。

El Zonte在2019年獲得一位不知名捐款人支持，捐出一筆比特幣，讓小鎮的經濟狀況穩定，它們也不會被兌換成美元。小鎮迄今獲得約35萬美元捐款。所有買賣從酒店房租、酒吧消費、購買工藝品、理髮、購買街邊小食，一切都可用數碼銀包搞定。

這聽起來挺理想，但記者體驗到的又是另一回事。有些商戶的確說，受益於加密幣網紅的宣傳，當地加密幣遊客的確增加，增幅達30%。但隨着記者深入當地，能以數碼貨幣進行交易的場合愈來愈少。記者說，在「比特幣海灘」僅一半商戶接受比特幣支付。

記者稱，在距離El Zonte八十分鐘車程的首都聖薩爾瓦多（San Salvador），僅四分之一的商戶接受比特幣交易。

對布克爾來說，這不要緊，「比特幣海灘」是實踐他心目中「比特幣社區」的第一步，他還要「再下一城」。

薩爾瓦多Bitcoin提款機（美聯社）

弄個比特幣之城吸金

布克爾宣布該國以比特幣作為與美國並行的法定貨幣後沒多久，他想將El Zonte的構想「發大」，並在2021年11月提出興建「比特幣之城」（Bitcoin City）。

它將座落在位於豐塞卡灣（Gulf of Fonseca）的孔查瓜火山（Conchagua volcano）旁邊，這樣火山的地熱能便能為整個城市和礦卡（專門用來挖礦的顯示卡）提供用電。

設計中的城市形狀像一枚比特幣，整個城市的經濟都建立在數碼貨幣之上，有商業和旅遊等功能。這裏的居民除須繳納少部份增值稅外，其他稅項一概免繳。

布克爾希望通過發售10億美元的火山債（Volcano Bonds），作為建城的經費。不過直至2022年3月，一切只聞樓梯響。官員稱有信心可籌集到所需資金，並用來償還多達8億美元的外債。

在近期比特幣出現如此波動的情況下，布克爾的「鴻圖大計」面臨莫大壓力。

外強中乾的薩爾瓦多

比特幣未來是升是跌，對布克爾來說真的那麼重要嗎？有人認為它與其是進行金融改革的工具，倒不如說是他用來幫國家「走紅」，吸引外界目光的手段。

比特幣成為薩爾瓦多法定貨幣後，老百姓的生活未見明顯改善，卻讓投機者和比特幣YouTuber等開始注意到這個小國。比特幣法幣化後，為薩爾瓦多帶來大量遊客，令這個國家2021遊客量增30%。

薩爾瓦多還迎來外資以及舉辦峰會的機會。比特幣之城的計劃公布後，就有歐洲的地產公司聞風而至，它們以比平常多3至5倍的價錢，大手買進孔查瓜火山附近的地皮。

此外相當諷刺的是，突然成為「數碼金融先鋒」的薩爾瓦多，實際上是一個非常落後的國家。 該國逾60%的可用水都是已被污染的；國家互聯網普及率雖一直在提升，但來到2017年，薩爾瓦多僅33.8%的人口接入互聯網，2019年為50.5%。

該國治安不靖，黑社會在大大小小的城市和鄉鎮盤據，將民眾的學習、工作與信仰甚至生死牢牢掌控。

布克爾2021年11月宣布他將用炒比特幣的獲利新建20間學校時，同月全國在一天之內也發生20宗兇殺案。幫派衝突是薩爾瓦多2021年發生1,140宗兇殺案的原因，而這個數字竟已是該國30年低位。來到2022年3月23日，短短24小時內，薩爾瓦多有62人死於幫派暴力。

政府還因為治安太糟糕，全國2022年3月27日進入為期30天的緊急狀態。來到5月下旬，布克爾宣布它的適用時間延長30天，意味國家第3個月處於緊急狀態。

國家問題叢生，比特幣法幣化亦引起民眾不滿並抗議，但這位「網紅總統」支持率仍高達86.8%。他一直想做的，大概除了在加密貨幣撈市場一把，就是讓這個本來不出名的「𡃁模國家」，變成「網紅國家」。而他也真的做到了。

這場豪賭還在進行中，布克爾的政途與名聲、薩爾瓦多的經濟、650萬國民的命運全被捆綁在比特幣價格的走勢曲線之上。究竟這一列過山車，會帶大家在大上大落後落入地獄還是怎樣，只有天知道。