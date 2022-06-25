美國華裔男割喉殺妻　一邊播放老婆最愛音樂　握着手看着她死

佛羅里達州阿爾塔蒙特斯泉（Altamonte Springs）6月20日發生一宗冷血殺妻案，21歲華裔男子楊錫辰（Xichen Yang，音譯）殺死妻子阮如瓊（Nhu Quynh Pham，音譯）。用刀割破她喉嚨。他將妻子放在浴缸內，直到她死前都一直握着的手、還播放妻子最愛的音樂。



楊的僱主之父拉特爾（Michael Rathel）報警將其拘捕。楊也承認殺妻，被控一級謀殺罪以及竄改物證。他不獲准保釋，於塞米諾爾郡（Seminole County）的監獄被拘。

美媒ClickOrlando於23日稱，預計他在8月2日再度提堂。

警方稱，拉特爾21日上午8時49分報案，稱楊男坦承殺妻。警員抵達現場時發現阮已死，身中多刀，倒臥血泊之中。警方稱她的喉嚨左邊有一道很深傷口，鮮血汨汨流出；她的胃裏也有很多血。

警方雖立即要求醫護人員到場援助，但她仍被確認在早上9時13分死亡。警方也在案發現場地板發現一雙粉紅色橡膠手套及一瓶清潔劑。

楊接受警方盤問時承認在盛怒中割喉殺妻，並形容自己當時非常憤怒，但他其實是可以停手的。當警方問他為何他仍決定下手時，他答說「這不是他從小所受的教育」，他稱自己對任何事「總是全力以赴」。

楊犯案後將妻子搬到洗手間並放入已注入清水的浴缸，將她浸在水下長達10分鐘。他又「播放她最愛的音樂，並握着她的手長達10分鐘，直到她死」。楊在這段期間完全沒有致電911或對外求助。在妻子死後，他開始清理現場。

根據楊的供詞，他稱阮死前曾在家中走廊爬行。

美國佛羅里達州阿爾塔蒙特斯泉2022年6月20日發生一宗殺妻案，21歲華裔男子楊錫辰（音譯）殺死妻子阮如瓊（音譯）。圖為她的遺照。（GoFundMe專頁截圖）

楊受僱於拉特爾兒子邁可（Michael Cole Rathel）經營的一間泳池保養公司Marco Polo Pools。揚在公司任職技術員。邁可在案發當天早上約8時26分致電質問楊為何曠工，他答稱與妻發生爭執，指她燒了他的護照，令他生氣。他又說自己做了不可言述的事。

楊接受警方盤明時亦表示，因她燒了他的護照，所以他殺了她。

警方稱，楊2月初因對妻子動粗被捕，當時她的臉上有輕微發紅的情況。根據逮捕宣誓書，這宗家庭暴力案件發生時，楊與阮才剛結婚6個月，惟兩人已分房而睡。

有人在眾籌網站為慘死的阮如瓊籌款，希望藉此協助她家人應付運送遺體及葬禮的開支。截至截稿前，這個項目已錄得345筆合計21,945美元的捐款。