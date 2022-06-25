墮胎｜羅訴韋德案裁決遭反擊　Netflix及Meta金援需跨州求醫員工

美國最高法院6月24日推翻賦予女性墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決，讓各州自行訂定法規限制墮胎。美國半數州份或將全面禁止墮胎。包括Meta、迪士尼（Disney）、Netflix在內的多間美企宣布，倘員工需跨州獲取墮胎服務，它們將提供旅費。



迪士尼24日向職員宣布，公司的福利將涵蓋員工前往另一個地點獲得醫療服務的費用，包括墮胎。

Meta發言人指，公司會向尋求州外生殖醫療服務的員工提供旅費，但由於當中涉及的法律複雜，公司也在評估如何能最好地做到這件事。

阿拉斯加航空集團（Alaska Air Group，暫譯）24日表示，如員工居住地沒有某些醫療程序和治療，公司將向員工提供旅費去接受治療，最高法院的判決並沒改變這一點。

Netflix、派拉蒙（Paramount）、電訊服務及內容供應巨企Comcast、華納兄弟（Warner Bros）、Discovery、索尼（Sony）、強生（Johnson & Johnson）、交友網站OkCupid和Bumble、摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）等，也表示會為員工提供墮胎需用的旅費。

英媒25日稱，反墮胎團體和共和黨州份或會向這些公司提出訴訟，它們也有可能受到刑事處罰。