墮胎｜羅訴韋德案裁決　美國最高法院推翻　拜登：國家倒退150年

美國最高法院大法官6月24日以6對3比數，推翻1973年羅伊訴韋德案（Roe v. Wade）中奠定維護的女性墮胎權，立場反墮胎的共和黨人普遍歡迎裁決，總統拜登（Joe Biden）等民主黨人則表示失望，形容判決會導致美國的婦女健康和生命受到威脅。



拜登在最高法院頒下判詞後不久發表全國講話，指最高法院推翻羅伊訴韋德案是犯下沉重錯誤，故意奪走對不少美國民眾十分基本的憲法權利，認為這是法院及整個國家悲慘的一天。

他表示這次判決導致憲法的保障失效後，全國婦女的健康及生命面對風險，令國家倒退150年。拜登稱會運用一切權力，保障受裁決影響的州份婦女的權益，包括她們到其他合法的州份墮胎及獲得相關藥物的權利等。

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拜登指國會仍然可以應對今次判決，並呼籲選民在中期選舉以選票表達不滿。他警告判決帶來極端和危險的路徑，民眾的避孕權、同性婚姻權利或受損。

大批支持或反對墮胎的民眾在全國各地集會，拜登重申大家必須以和平形式示威，指暴力問題不可接受，恐嚇並非言論，因此強調無論對方立場如何，大家都應向暴力說不。

司法部長加蘭（Merrick Garland）在聲明表示，指判決為全國民眾帶來即時而無法改變的影響，而且為有色人種及面對財政負擔的人士百上加斤。他表明司法部支持國會訂明美國民眾的生殖權利，以及與其他部門合作，保障生殖保健服務等。