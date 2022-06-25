墮胎權｜美國羅訴韋德案裁決遭推翻　梵蒂岡讚揚　英法加領袖反對

美國最高法院6月24日推翻保障女性墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決，讓各州自行訂定法規限制墮胎，半數州份有可能會全面禁止墮胎。梵蒂岡宗座生命學院（Pontifical Academy for Life，暫譯）讚揚美國法院的新裁決，但聯合國、英國、法國、加拿大的領袖則不同意這裁決。



梵蒂岡宗座生命學院24日讚揚美國法院的新裁決，指它挑戰世界反思生命議題，但也呼籲社會作出改變，以幫助婦女撫養孩子。學院發聲明指：「保護人的生命不能受個人權利局限，因為生命是一個具有廣泛社會意義的問題。」學院稱，一個有悠久民主傳統的大國在這個問題上改變立場，也是在挑戰全世界。

聯合國人權專員：重大倒退

聯合國、英國、法國和加拿大領袖則認為美國法院的新裁決是一種退步。聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）24日發聲明指，新裁決代表美國在性健康和生殖健康方面的重大倒退。她指它也是對女性人權和性別平等的巨大打擊。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）24日表示，有關墮胎權的裁決是一個非常重要的決定，他認為這是一個大倒退。他說自己一直相信女性有選擇的權利，堅持這種觀點，這就是為什麼英國有這樣的法律。

The news coming out of the United States is horrific. My heart goes out to the millions of American women who are now set to lose their legal right to an abortion. I can’t imagine the fear and anger you are feeling right now. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 24, 2022

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）24日在Twitter上發文指，從美國傳來的消息是可怕的，他向數以百萬計即將失去墮胎合法權利的美國婦女表示同情。他寫道：「我無法想像你們現在感受到的恐懼和憤怒。」

Abortion is a fundamental right for all women. It must be protected. I wish to express my solidarity with the women whose liberties are being undermined by the Supreme Court of the United States. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 24, 2022

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）25日在Twitter上稱，墮胎是所有女性的一項基本權利，它必須受到保護。他希望聲援那些自由受到美國最高法院破壞的婦女。