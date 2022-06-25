墮胎權｜美國羅訴韋德案裁決遭推翻　梵蒂岡讚揚　英法加領袖反對

撰文：房伊媚
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美國最高法院6月24日推翻保障女性墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決，讓各州自行訂定法規限制墮胎，半數州份有可能會全面禁止墮胎。梵蒂岡宗座生命學院（Pontifical Academy for Life，暫譯）讚揚美國法院的新裁決，但聯合國、英國、法國、加拿大的領袖則不同意這裁決。

梵蒂岡宗座生命學院24日讚揚美國法院的新裁決，指它挑戰世界反思生命議題，但也呼籲社會作出改變，以幫助婦女撫養孩子。學院發聲明指：「保護人的生命不能受個人權利局限，因為生命是一個具有廣泛社會意義的問題。」學院稱，一個有悠久民主傳統的大國在這個問題上改變立場，也是在挑戰全世界。

聯合國人權專員：重大倒退

聯合國、英國、法國和加拿大領袖則認為美國法院的新裁決是一種退步。聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）24日發聲明指，新裁決代表美國在性健康和生殖健康方面的重大倒退。她指它也是對女性人權和性別平等的巨大打擊。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）24日表示，有關墮胎權的裁決是一個非常重要的決定，他認為這是一個大倒退。他說自己一直相信女性有選擇的權利，堅持這種觀點，這就是為什麼英國有這樣的法律。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）24日在Twitter上發文指，從美國傳來的消息是可怕的，他向數以百萬計即將失去墮胎合法權利的美國婦女表示同情。他寫道：「我無法想像你們現在感受到的恐懼和憤怒。」

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）25日在Twitter上稱，墮胎是所有女性的一項基本權利，它必須受到保護。他希望聲援那些自由受到美國最高法院破壞的婦女。

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