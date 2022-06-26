G7與北約峰會舉行　俄羅斯動作頻頻　烏克蘭暗指克宮「贈慶」

烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）北頓涅茨克市（Sievierodonetsk）已完全落入俄軍手中，以及G7峰會在德國舉行之際，基輔市遭6月26日上午遭俄軍發射導彈襲擊。《烏克蘭國家通訊社》（Ukrinform）稱該市發生數次爆炸，同時防空警報大作。



根據美聯社，基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）稱至少2幢民居遭擊中。他證實爆炸地點為舍夫琴科區（Shevchenko）。他又說有4名傷者送院，此外被埋瓦礫下的一名7歲女童獲救。

烏空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）說，這些導彈是由戰機發射的KH-101空對地巡航導彈，發射地點是裏海上空。

烏克蘭國會議員貢恰連科（Oleksiy Goncharenko）則指：「根據初步數據，（俄軍）向基輔地區和基輔發射14枚導彈。」

2022年6月26日，烏克蘭基輔發生爆炸後軍人在現場工作。周日凌晨，烏克蘭首都西部發生多起爆炸，至少有兩座住宅大樓被擊中。（AP）

法媒指，基輔拉響防空警報30分鐘後，當地傳出最少4次爆炸聲響。央視報道，基輔在26日上午10時40分左右拉響當天第2次防空警報。

在這天之前，基輔自6月5日起已沒有遭受空襲。克利奇科對記者說，在本週北約峰會舉行前發生的這次襲擊，或是有象徵意義。

俄羅斯25日還在遠離東部戰場中心的幾個地區發射了數十枚導彈。烏克蘭空軍司令部表示，其中一些導彈是首次從白羅斯部署的俄羅斯遠程圖-22轟炸機發射的。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月25日在聖彼得堡與白羅斯總統盧卡申科會談。普京在會面中表示，俄羅斯將在未來幾個月，向白羅斯提供能夠攜帶核彈頭的導彈。（AP）

俄軍援白羅斯 局勢緊張升溫

轟炸發生俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月25日在聖彼得堡與白羅斯（Belarus，前譯白俄羅斯）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）會談之前。

普京在會面中表示，俄羅斯將在未來幾個月，向白羅斯提供能夠攜帶核彈頭的導彈。

普京表示，「在未來數月裏，我們將向白羅斯運送伊斯坎德爾-M型（Iskander-M ）戰術導彈系統，這系統有常規版本和核版本，可以使用彈道導彈或巡航導彈。」

普京又提出為白羅斯戰機升級，使其能夠攜帶核武器，「很多蘇-25（戰機）在白羅斯軍隊服役。它們可以以適當的方式升級。」他稱，這些戰機可以在俄羅斯的飛機工廠進行升級，並展開人員培訓。

導彈被指用來為峰會「贈慶」

G7峰會26日至28日於德國南部巴伐利亞的埃茂宮（Schloss Elmau）舉行。北約峰會29日至30日於西班牙馬德里舉行，除了30成員國，日本、韓國、新西蘭及澳洲等太平洋國家領袖亦受邀出席。

G7成員國之一的日本，首相岸田文雄應邀出席北約峰會，而日本正值準備在7月10日舉行參議院選舉，首相在競選期間進行外訪，情況頗為罕見。

兩場峰會的兩項重要目標分別是團結一眾國家，對於烏克蘭表示支持，二是對於土耳其反對瑞典及芬蘭加入北約，盡力掃除有關障礙。