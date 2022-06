俄羅斯6月20日繼續在烏克蘭東部削弱烏軍防禦之際,盧甘斯克州(Luhansk)州長哈帶(Serhiy Haidai)稱,北頓涅茨克(Sievierodonetsk)局勢非常困難,烏軍所控制的地區只剩下阿佐特化工廠(Azot Chemical Plant)。



根據美聯社,哈帶表示,烏克蘭某些作戰人員與約500名平民正在阿佐特化工廠避難,由烏方掌控的地區僅剩下這一個。

烏克蘭副防長馬里亞(Hanna Maliar)稱,俄軍目前已控制盧甘斯克約95%地區,克里姆林宮(Kremlin)已向俄軍下令,要在27日前佔領整個地區,烏軍正拼命嘗試避免遭包圍。

俄烏戰爭:圖為美國戰爭研究所(Institute for the Study of War,ISW )6月20日在Twitter發布的相片。(Twitter@TheStudyofWar)