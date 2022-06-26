英國王室「捐款換爵」醜聞｜英媒打臉查理斯：王子收下一整篋鈔票

英媒稱英國王儲查理斯（Prince Charles）從卡塔爾前總理手中收下一個裝有100萬歐元（約8,284,550港元）現金的手提箱。克拉倫斯宮回應，收到捐款後已即時轉交予王子名下慈善機構。不過這看來無助緩解已傳足數月有關王子被指「賣爵」的指控。



英國《星期日泰晤士報》26日稱，這是卡塔爾前總理及前外長阿勒薩尼（Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani）捐贈的三筆現金之一，總額為300萬歐元（約24,853,650港元）。王子是在2011至2015年間接收它們。

英媒2022年6月26日稱卡塔爾前總理及前外長阿勒薩尼（左）2011至2015年間向英國查理斯王子名下慈善基金做出大額捐款，總額為300萬歐元。這導致被指涉及賣爵指控的慈善基金再陷風波。圖為2008年5月23日時任卡塔爾總理的阿勒薩尼獲時任英國首相白高敦接待，地點在英國首相府。（Getty）

克拉倫斯宮（Clarence House）發聲明說，阿勒薩尼的捐款立即轉給王子的威爾斯親王慈善基金（Prince of Wales's Charitable Fund，PWCF），並遵循了所有正確的程序。沒有迹象表明這些付款是非法的。

據稱，其中一次的捐款是在克拉倫斯宮的一個會議上交收，它們被放在手提包內，由阿勒薩尼交到王子手上。另一次，現金是裝在Fortnum & Mason的購物袋中。它們其後由王子轉交到顧問手上。王室隨員稱，為王室服務的私人銀行Coutts接收這批現金。

基金向該報稱，其受託人已得出結論，捐贈者是合法的，並且其審計師已就捐贈協議核簽。基金表示，2015年那一次的捐款以現金進行，這是捐款人的意思。

曾任英國查理斯王子貼身男僕的福西特（後排最左）2021年因基金會調查賣爵指控而辭職。他被指聯同「中間人」為億萬富豪馬赫福茲獲取CBE勳銜進行「協調」。圖為2005年4月9日，查理斯王子和卡米拉2005年4月9日結婚，福西特與王子的前保鑣（後排最右）來到溫莎堡出席婚禮後的祈禱儀式。（Getty）

英國王室：查理斯不知情

最近數月來，查理斯王子的慈善機構的捐款受到調查，有指控稱，有人向沙特阿拉伯的捐款人提供幫助，獲得英國的爵位和公民身份。

英國警方2月16日稱正對查理斯的慈善機構展開調查，原因是一名沙特富豪在向查理斯的慈善基金捐款150萬英鎊（約14,439,875港元）後獲得英國公民身份和爵位。王子或會作為證人接受問話。

英國廣播公司（BBC）26日稱，基金據稱正就調查全面合作。克拉倫斯宮則稱，王子不知道所謂的「以慈善捐款換取英國爵位或公民身份的提議」。

曾任王子貼身男僕的福西特（Michael Fawcett）因基金會調查有關指控而辭職。他被指聯同「掮客」為億萬富豪馬赫福茲（Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz）的CBE勳銜進行「協調」。

馬赫福茲否認有不當行為。此外有關方面最終得出的結論是，沒證據顯示慈善基金受託人對此事知情。

《衛報》稱福西特辭職後，繼續以自由工作者的形式為王子效力，包括擔任「掮客」的角色，或是為查理斯籌劃派對。