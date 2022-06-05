英女王一再因不適缺席登基70周年活動　隱形交棒查理斯上演中

英國一連四天舉國慶祝英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）登基70周年，但很多民眾也留意到英女王不是天天現身，她並以有些不適為由缺席多個活動，包括6月3日舉行的感恩崇拜（Service of Thanksgiving）。英媒指，這進一步證明王室正在交接權力。



英國自6月2日起繼續四天慶祝現年96歲的伊利沙伯二世登基白金禧年（Platinum Jubilee）。在拉開慶祝活動帷幕的騎馬閱兵儀式上，熱愛騎馬的女王僅在白金漢宮（Buckingham Palace）露台觀賞御林軍校閱儀式，由長子查爾斯王子（Prince Charles）代表她出席儀式。

不僅如此，白金漢宮在御林軍校閱儀式過後還宣布女王感到有些不適，因此3日不會到倫敦聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）出席感恩崇拜。她之後也在4日缺席賽馬活動。

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自丈夫菲臘親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）逝世，女王在公共場合現身的次數「買少見少」，包括基督教濯足節在內的活動都見不到她的身影。

這個情況不止在登基慶典活動出現，她5月缺席國會開幕大典時也是查理斯代替她宣讀政府準備好的施政綱領。這次是英女王在位期間第3次未能出席國會開幕儀式，之前2次均是英女王懷孕期間。正常情況下，若女王缺席國會開幕儀式，儀式將由大法官主持，但今年卻是查理斯代替她。

英國會開幕大典：圖為英國王儲查理斯5月10日出席國會開幕大典。（AP）

英國廣播公司（BBC）主播愛德華茲（Huw Edwards）近期評論王室活動時便稱：「（權力）轉移已開始」，「你見到威爾斯親王身穿海軍上將制服出席國會開幕大典，這是隱現的未來。」《每日郵報》更引述王室消息稱，女王已讓查理斯成為「攝政王」，除了君主的名義，她把一切都交給兒子。

英國王室：在2022年6月4日的女王登基70周年慶祝活動上，現場播出英女王與柏靈頓熊（Paddington Bear）一同現身的短片，搞笑地在吃下午茶（AP）

英國王室為交棒鋪路，原因確不難理解，伊利沙伯二世2021年10月出現行動不便的問題，12日出席活動時首次以手杖輔助步行的方式現身公開場合，20日又需要留醫接受檢查。到了2020年2月，她又確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），更是令外界憂心她的健康。

除丈夫離世，近年她也遭遇其他心理打擊，如兒子安德魯王子（Prince Andrew）身陷性侵官司醜聞，以及哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）出走並大爆英國王室內幕的風波。