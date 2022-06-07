英女王登基70周年｜查理斯被揭幫梅根取這奇特花名　真正含意曝光

迎接英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）登基70周年，英國於6月2日開始放4天連假，舉辦諸多活動大肆慶祝這個「白金禧年」，女王的孫子哈里王子（Prince Harry）和孫媳婦梅根（Meghan，Duchess of Sussex）也帶着兩個孩子返回英國，這是他們辭去王室職務後首度在英國公開現身。這也讓查理斯王子為梅根取的特別暱稱，再次受到關注。



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從影集《王冠（The Crwon）》中可以得知，英國王室有幫他人取暱稱的習慣，根據消息人士透露，英國王儲查理斯（Prince Charles）也幫二媳婦梅根取了相當特別的暱稱，「鎢（Tungsten）」。

據悉，鎢是一種相當堅硬的金屬，而查理斯相當欽佩梅根堅毅的力量，他也認為哈里身邊確實需要一個「鎢」型人物。當梅根的父親為了接受心臟手術宣布缺席婚禮後，梅根要求查理斯陪她走過紅毯，透露出兩人之間的緊密關係。

然而，儘管哈里和梅根這次返回英國歡慶白金禧年，兩人卻與查理斯和威廉（Prince William）等人零互動。外媒指出，兩人2日參加閱兵典禮時，低調地待在少將辦公室，沒有與女王、查理斯王儲、威廉王子等人現身在陽台上。儘管他們5日在感恩禮拜上公開露面，女王卻缺席，查理斯王儲和威廉王子也與他們分別坐在會場兩端，雙方沒有任何公開互動。

哈里與梅根的女兒莉莉貝特（Lilibet Diana Mountbatten-Windsor）於4日舉行周歲生日派對時，英女王、威廉王子和凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）等王室高級成員也沒有參加。據悉，威廉和凱特當時帶着兒子喬治（Prince George）和女兒夏洛特（Princess Charlotte）前往威爾斯卡地夫（Cardiff）參加活動。哈里和梅根也沒有出席白金音樂會等重要活動。大部份時間都待在溫莎的弗洛格摩別墅（Frogmore Cottage），在5日慶祝活動落幕前就搭機返美。

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