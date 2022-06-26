G7料禁俄羅斯黃金　拜登期待「重擊普京」　歐洲態度謹慎

七國集團（G7）峰會正在德國舉行，傳在6月28日與會國將正式宣布禁止進口俄羅斯的黃金。美國對此表現積極，但歐盟方面看來有所保留，並希望從詳計議。



美國總統拜登（Joe Biden）26日在Twitter發文稱，七國集團將宣布禁止進口俄羅斯黃金，這是一項為俄羅斯帶來數以百億計美元收入的主要出口產品。

拜登政府高官稱，黃金是莫斯科僅次於能源的第二大出口產品。他們說，對俄金頒禁，將使俄羅斯更難參與全球市場。

據白宮稱，近年來，黃金一直是俄羅斯僅次於能源的最大出口產品——在2020年，俄金出口將近190億美元，約佔全球黃金出口的5%。

在俄羅斯的黃金出口中，90%被運往G7國家。在這些俄羅斯出口的黃金產品中，超過 90%或近170億美元出口到英國。

美國2019年從俄羅斯進口的黃金不到2億美元，2020年和2021年都不到100萬美元。

The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine.



Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia. — President Biden (@POTUS) June 26, 2022

歐盟26日對這個計劃謹慎回應，並稱在跟美國一起合作對俄羅斯石油價格設限或實行「價格例外」之前，歐盟須對情況有更多確切的把握。

價格例外措施可通過一個機制，限制或禁止為超過一定數額的俄油運輸提供保險或融資。對於那些正與高昂糧食和能源成本鬥爭的低收入國家，此舉可讓它們免受波及。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）說：「關於黃金禁運，我們將更深入地研究細節，看看有沒有可能以針對俄羅斯經濟的方式，而不是以針對我們自己的方式來實施黃金禁運。」

他稱G7領袖將討論一個技術機制，通過與石油和出口保險有關的服務，來達到制定油價上限的效果。

米歇爾說：「我很謹慎，我們已準備好商討細節。我們準備與夥伴一起作出決定，但我們要確保我們的決定將（對俄羅斯）產生負面影響，而不是對我們自己產生負面影響。」

圖為2022年6月26日，在德國南部巴伐利亞的埃茂宮出席G7峰會的（左起）加拿大總理杜魯多、法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨、美國總統拜登、英國首相約翰遜、日本首相岸田文雄以及歐委會主席馮德萊恩並排而站，拍下大合照。（AP）

這個建議出現在俄羅斯2月24日揮軍烏克蘭後。面對多國制裁，俄羅斯很多富人趕着將個人資產轉換成黃金以避免受影響。

自俄羅斯2月24日出兵烏克蘭後，歐盟針對俄羅斯的銀行、金融和媒體部份、政府官員、政界人士以及部份石油供應商實施了6輪制裁措施。幾位歐洲領導人呼籲歐盟將天然氣禁令納入未來的第7輪制裁。

制裁和供應鏈中斷在歐洲和全球許多國家造成了前所未有的通脹以及物價上漲。