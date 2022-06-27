G7峰會｜2021年B3W已消失無蹤　全球基建倡議被指換湯不換藥

七國集團（G7）峰會舉行期間，「全球基建設施及投資夥伴關係」（Global Investment and Infrastructure Partnership）6月26日宣布啟動。英媒指，G7只是重啟「為世界重建美好未來」（Build Back Better World，B3W）。



《衛報》稱，G7領導人2021年在英國G7峰會上啟動一個大致相似、名為「為世界重建美好未來」的計劃，僅一年，他們就被迫重新啟動向貧困和發展中國家提供基礎設施資金的計劃。這裏說的就是「全球基建設施及投資夥伴關係」倡議。

報道指，「為世界重建美好未來」啟動以來一直沒什麼消息，但某些國家推出自己的發展中國家基礎設施基金，歐盟（EU）1月啟動「全球門戶」（Global Gateway）計劃，強調與「為世界重建美好未來」合作而非競爭，英國啟動「清潔綠色倡議」（Clean Green Initiative），同期日本亦計劃籌集650億美元。

G7峰會：圖為6月26日，七國集團領導人在德國舉行會議。（AP）

以美國總統拜登（Joe Biden）為首G7領導人26日齊聚一堂，宣布啟動「全球基建設施及投資夥伴關係」。有關倡議目的是在2027年前籌集6,000億美元，為發展中國家提供發展基礎設施的資金，抗衡中國「一帶一路」。

會上提到新倡議某些項目，包括興建連接歐洲與東南亞的安全海底電纜、塞內加爾（Senegal）的mRNA疫苗廠房羅馬尼亞（Romania）的模塊化核反應堆工廠、在聖誕島建設鏈接其他地區的港口，以及安哥拉（Angola）的太陽能項目。