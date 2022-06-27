G7領袖群起嘲笑普京愛赤膊騷肌　約翰遜調侃：我們都要

七國集團（G7）領導人峰會6月26日起一連3天在德國舉行，與會領袖在午餐會上嘲笑俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）愛展示硬漢形象，開玩笑說他們是否應該脫剩襯衫展示胸肌。



G7領導人在德國南部巴伐利亞州（Bavaria）風景如畫的埃爾毛城堡（Elmau Castle）共晉午餐時，英國首相約翰遜（Boris Johnson）表面上想知道領導人在午餐會議開始前應該如何穿着來拍攝非官方照片，問道：「穿外套？脫掉外套？我們要不要脫衣服？」然後他在眾人的笑聲中說道，「我們必須顯示我們比普京更強悍。」

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）打趣道：「我們將赤裸上身表演騎馬。」他指的是普京喜歡發布自己在戶外活動的照片，包括赤膊上身騎馬。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）接着指出：「哦，是的，」「騎馬是最好的。」約翰遜插話說：「我們必須向他們展示我們的胸肌。」

G7領導人之後穿着外套在記者面前擺姿勢拍照，然後閉門午膳。

普京2009年拍攝的一張照片中，赤裸上身在山上騎馬。2018年拍攝的照片則展示普京赤裸上身在西伯利亞湖中釣魚。