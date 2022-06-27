G7峰會｜要對俄油價格封頂　「價格例外」是什麼？

26至28日在德國南部巴伐利亞州（Bavaria）埃爾毛宮（Schloss Elmau）舉行的七國集團（G7）領導人峰會，其中一個議題是能源價格飆升之際，對俄羅斯出口石油價格進行「封頂」。



繼各成員國領導人26日討論禁俄羅斯黃金入口，峰會來到第2天，是否為俄油價格設上限、用實行「價格例外」（Price Exception）的方法限制俄羅斯能源收入成為其討論的焦點。

什麼是價格例外？

簡單來說，價格例外措施可通過一個機制，限制或禁止為超過一定數額的俄油運輸提供保險或融資。對於那些正與高昂糧食和能源成本鬥爭的低收入國家，此舉可讓它們免受波及。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）20日與加拿大財長方慧蘭（Chrystia Freeland）在多倫多出席新聞發布會時曾解釋何為價格例外。

俄羅斯石油：圖為2022年6月25日，俄羅斯聖彼德堡對出的芬蘭灣有大批民眾嬉水。在他們背後的是石油儲存庫。（AP）

她告訴記者：「我們談及（俄油）價格上限或價格例外，這會提高和加強歐洲、美國、英國和其他國家最近提出的能源限制，這會壓低俄羅斯石油價格，降低普京（俄羅斯總統）的收入，同時允許更多石油供應進入全球市場」。

耶倫說：「我們覺得價格例外亦是預防低收入和發展中國家溢出效應（Spillover Effect）的重要辦法，這些國家正與高成本的糧食和能源作鬥爭」。溢出效應是指某一個事件或行為出現，往往會影響到其他事的發展。

德國G7峰會：七國集團領導人6月26日齊集德國。（AP）

有那麼容易成事？

除此之外，G7要做到這一點，需要更多國家、組織與公司的助力。英媒26日引述德國政府的消息人士稱，G7需要與OPEC+和生產國進行討論以實現這一目標。G7將需石油輸出國組織（OPEC）的石油生產商以及OPEC+的盟友的支持，其中包括俄羅斯。