稱相信女性應可控制精液攝入　美國反墮胎議員無腦言論被鬧爆

美國最高法院6月24日推翻憲法保障女性墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決震撼全美以至全球之際，一名反墮胎的共和黨籍眾議員就意外懷孕發表意見，稱她相信「女性可控制男性何時射精以及自己對精液的攝入」，以防止意外受孕。



她此言一出，網上輿論隨之「爆炸」。

這位議員名為利森比（Karianne Lisonbee）。她24日在記者會上稱收到一則短訊，敦促她應讓男人對女性意外懷孕負上責任。

她說：「這則短訊稱，應控制的是男人的射精，而不是控制女人的懷孕。」對於女性可對自己身體做出決定，她稱自己顯示是不夠相信的。她說：「我的回應是，我真的相信女性可控制何時讓男性在她們體內射精，以及控制精液攝入。」

網民對此熱烈討論：「這可能是我本週聽到的最愚蠢的事。」另有人說：「所以這個女人認為女人能控制男人何時射精」。此外也有人說：「如共和黨人相信這個說法，那就是男人缺乏自制力的錯，他們應接受輸精管切除手術」。

利森比稱知道自己的言論或是「惹火」的。她這番話是說在最高法院裁決出爐、猶他州接近是即時恢復禁止墮胎之後。

她在25日對美國《新聞周刊》發聲明，看來是嘗試就有關言論「補鑊」：「我昨天在新聞發布會所說的，是回應我收到的短訊，以及這不反映我意圖去表達或我的書面回覆的全部內容，是包括女性被強姦（成孕）而沒有選擇，以及她們不受到猶他州『觸發法』（trigger law，又稱自動生效法）的保護。」

利森比稱：「我在新聞發布會上的第一份聲明清楚地表明了我所採取的行動，就是促進通過為性侵犯受害者提供法律保護和追索權的法案。」

美國墮胎權：圖為2022年5月27日，一名計劃生育倡導項目的經理站在診所外，護送已預約進行墮胎手術的人入內。站在她對面的，是有一位舉起標語牌的人，她是反墮胎組織的項目經理。（AP）

美國最高法院24日上周五推翻一項近50年歷史性裁決，取消憲法賦予婦女的墮胎權，並將規範墮胎的權利歸還民眾及他們的民選代表，各州可自行決定容許或限制墮胎。

美國境內13個州已制訂所謂「自動生效法」，在最高法院裁決發布後，這些州的墮胎禁令將在30天內生效，猶他州是其中之一。猶他州的禁令須經由州議會認證才會上路。