若羅訴韋德從未勝訴，美國女性的日子又會如何？

1973年美國最高法院就羅訴韋德案(Roe v. Wade)做出判決後,墮胎成為女性的合法權利,在此後近半個世紀裏,美國女性基本上能夠在沒有法律、健康風險下接受墮胎。但如果最高法院從未判決「羅伊」勝訴、墮胎從未在美國合法化,如今的美國和美國女性地位會是怎樣的?要理解羅訴韋德案給美國和美國女性帶來的變革,從這個答案中或可略知一二。



20世紀50年代,美國各州執法人員突擊非法墮胎診所並不是什麼罕見的事情,接到鄰居舉報的警察會潛伏在診所外,看到數名女性抵達後便闖入,並對診所內等待墮胎的女性進行盤查。在一些州份,女性可能面臨訴訟,也有州份只懲罰進行墮胎的醫務人員,但當事女性仍要在警方監控下接受醫學檢查,並被迫出庭作證。

在那個年代,有效的避孕措施剛剛問世不久,受各州法律以及普遍的污名影響,許多女性要不根本對避孕缺乏認知,要不就是無法獲取避孕工具。如果沒有羅訴韋德案,美國或有不少女性無法擺脫傳統家庭角色的桎梏,又或是鋌而走險、進行代價高昂的自主墮胎。

美國最高法院6月24日推翻羅伊訴韋德案(Roe v. Wade)中奠定維護的女性墮胎權,大批支持墮胎的民眾在法院外示威。(AP)

差不多50年過去後,69歲的Barbara Schwartz無比感謝最高法院當年的裁決。她知道,1976年時她做出的墮胎選擇,讓她得以從事百老匯劇場的幕後工作,甚至成為劇場職員工會的第一批女性成員之一。

通過那本厚厚的《黃頁》(通訊目錄),時年23歲的Schwartz找到了一家墮胎診所的電話,在那裏進行了墮胎手。她最終得以進入《貓》、《西貢小姐》等著名百老匯劇目的後台,看着舞者們匆匆忙忙的換上服裝、搬運道具的工作人員叼着手電筒從擁擠的人群中穿過,全情投入那個對她來說充滿魔力的地方。

Schwartz有幸在羅訴韋德時代成年、步入職場。二戰結束至1970年代前,大批女性進入勞動力市場,女性社會角色發生變化,新一代年輕女性抱着職業而非家庭理想成長起來,如果沒有羅訴韋德法案,接受了良好教育的女性將無法自主選擇結婚生子的時機、獲得更好的職業前景和穩定收入,往往只能選擇直接結婚生子。

2022年6月24日,西雅圖有孕婦將支持墮胎權的標語寫在孕肚上。(AP)

1965至1969年間,美國白人女性奉子成婚的比例約為60%,到1980-1984年,這個比率降到了42%。15至19歲的年輕女孩中,每1000個就有70人生了孩子,她們或是主動輟學,或是受到來自學校和周邊的壓力而被迫停止接受教育。女孩的父母可能會假裝把她們送去「探親」,實際上則是藏在私人養老院或其他地方——儘可能遠離交際圈。

1970年,美國女性的平均初婚年齡不到21歲;只有四分之一的年輕女性在高中畢業後入讀大學,僅約8%的成年女性完成了四年的大學學業。到了1980年,美國平均結婚年齡提高到22歲。在18至24歲的美國女性中,有30%的人從高中畢業後進入了大學,約14%完成了四年制大學學位。15至19歲的年輕女孩的生育率,也跌至每1000人當中的50人。

儘管在墮胎權以外、避孕手段和女性教育水平的提高都大大拓寬了女性的發展可能,但墮胎合法化無疑扮演了重要的角色。

以往女性用於自助墮胎工具的衣架已經成為一個爭取墮胎權的象征。2022年5月14日,示威者在美國最高法院大樓外的警察圍欄上放置鐵絲衣架。(Getty)

衣架、編織針:無數婦女因墮胎而死

1973年以前,那些因危險的自行墮胎而身亡的女性同樣不該被忘記。以往女性的「墮胎工具」包括衣架、編織針、鈎針,還有便是求助於地下診所和無牌助產士。當然這都是極危險的墮胎方法,歷來有多少婦女死於墮胎,答案也是永遠不得而知:不少家庭都不願把這些「醜事」宣揚開去,通常的情況下,婦女非法或自行墮胎後因感染而死。

1966年1月,《華盛頓郵報》(Washington Post)刊登一篇報道,標題為:《許多女性墮胎後付出死亡的代價》,當中引述了當時華盛頓醫院中心的首席產科住院醫生John Skilling,他表示在華盛頓最常見的墮胎工具,是一根連接在拉直的鐵絲衣架上的橡膠導管。「最近我遇到一個26歲女孩,她自己躺在床上用鏡子做了這個手術,她沒有300美元去找墮胎醫生,也丟不起打字員的工作。」

美國婦產死亡率在1970年代以來偏低,但白人對黑人死亡率仍維持在1:3至1:5水平。

任何時代也好,無法負擔養育子女的女性都會嘗試一切辦法墮胎。美國疾病控制與預防中心數據顯示,1950年至1973年間,墮胎合法化使得流產感染死亡數字下降了89%。

在美國,這樣的情況,在非法墮胎或因墮胎而死的情況,普遍較貧窮的黑人婦女身上更加常見。也不讓人意外,美國婦產的死亡率在黑人身上比例一直都比白人更高,就算到了2000年代亦然(見上圖)。因此,這次最高法院推翻羅訴韋德案裁決後,黑人婦女權益也成為關注焦點,《洛杉磯時報》26日刊登的一篇評論,標題更直接形容「羅伊的終結將是許多黑人女性的死刑」(The end of Roe will be a death sentence for many Black women)。

2004年2月24日,紐約市摩根大通的交易大廳內,一名女性交易員正在工作。(Getty)

事實上,短短五十年間,美國女性的生活樣貌發生了巨大的變化,在推動這一變化的種種因素中,墮胎的合法化扮演着重要的角色。

如今,美國女性的平均初婚年齡已經推遲至27歲,25歲至34歲女性之間結婚率從1970年的81%降至43%,沒有子女的比率更是超過一半;25歲至44歲女性中,大學學位持有者從1970年的11%增加到41%,管理層崗位佔有率也增加近30%。

像Schwartz一樣的羅訴韋德案的最初受益者們,在退休後重新投入了維護墮胎權的工作,不少在診所做陪護員。67歲的Debra Knox Deiermann就在聖路易斯擔任診所護工,她在接受《紐約時報》採訪時感嘆說:「我的上帝,這一切都被帶回來了。我實在無法相信如今年輕婦女將不能獲得我們所擁有的東西。」