烏克蘭︱俄軍狂轟濫炸最後據點利西昌斯克　攻佔烏東後下一步是？

俄烏戰爭持續，俄軍在佔領北頓涅茨克後，正把目標轉向一河之隔的利西昌斯克（Lysychansk），並實施陸空攻擊對市內狂轟濫炸。當局已要求市民緊急撤離。



利西昌斯克政府表示，俄軍正從空中和地面向這座城市狂轟濫炸：「敵軍在佔領北頓涅茨克後，已正集中火力攻佔這盧甘斯克地區最後一個據點。」

俄羅斯塔斯社（Tass）6月27日報道指出，親俄分離武裝組織已從5個方向進迫利西昌斯克，使用砲火試圖從南面切斷利西昌斯克對外聯繫，孤立烏克蘭守軍。

圖為6月25日，俄軍一架的火箭車正發射火箭攻擊烏克蘭據點。（AP）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄軍在過去24小時對包括基輔和東南部主要城市在內的多個地區進行猛烈砲轟，造成最少6名平民喪生，另有31人受傷。利西昌斯克政府在27日已宣布，要求當地居民瞬速撤離。

利西昌斯克易於防守，但...

利西昌斯克為於北頓涅茨河畔的高處，與北頓涅茨克一河之隔。北頓涅茨河穿越頓巴斯河，是俄軍過去負出高昂代價的戰場。由於北頓涅茨克與利西昌斯克之間的所有橋樑已被摧毀，河道為守軍提供天然屏障。

加上利西昌斯克偏佈山丘，整體位處於高地，有利烏軍防守。

圖為6月24日，烏克蘭哈爾科夫國立工業大學，泳池建築物被炸。（AP）

但面對俄軍狂轟濫炸，在利西昌斯克變成廢墟前，沒人能保證烏軍會否被迫棄守，讓盧甘斯克地區徹底落入俄軍手中。若然這無法避免的，那關鍵問題是，俄羅斯的最終目的是什麼？

俄軍在佔領頓巴斯，吞併盧甘斯克和頓涅茨克地區，重新劃國界後，或試圖迫使烏軍停火。若俄軍一如外界指出已在戰事中損失巨大，筋疲力盡。而烏克蘭或許會被迫以和平與全球穩定的名義上，接受領土損失。

但烏克蘭若不願接受，戰事只會持續下去。又或是俄軍最終目的是佔領基輔，選擇繼續攻打南部地區，讓戰事繼續持續下去，這可能只有普京（Vladimir Putin）一人才知道。