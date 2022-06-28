墮胎權失憲法保護　美國避孕藥生產商股價飆240%　民眾搶購事後丸

美國最高法院6月24日推翻保障女性墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決，讓各州自行訂定法規限制墮胎，多個州份或將全面禁止墮胎。民眾開始搶購避孕產品和非處方緊急避孕藥（事後丸）。截至6月27日，美國避孕藥生產商Evofem Biosciences的股價在兩個交易日內累計暴漲240%。



Evofem Biosciences的其中一款產品是一種名為Phexxi的非激素避孕凝膠。使用者將避孕凝膠塗抹在陰道後，它會藉改變陰道酸鹼值（pH值）來達到避孕效果。

「事後丸」限購

美國民眾也正搶購非處方「事後丸」，網上已出現缺貨的情況。《華爾街日報》6月28日稱，美國零售商沃爾瑪公司（Walmart）和連鎖藥房CVS健康公司（CVS Health）限制民眾購買的「事後丸」數量。

CVS健康公司限制每名顧客最多只能購買3盒「事後丸」。沃爾瑪未有限制顧客購買一些「事後丸」的數量，但這些產品會於7月才發貨，顧客本週只能買到4至6種「事後丸」。

女性可在進行無保護措施性行為後的3天內服用「事後丸」，它的作用主要是阻止排卵，也能阻止受精卵在子宮着床。