墮胎權不再受憲法保護　㥬惶恐懼籠罩全美：請聽聽她們的故事好嗎

美國最高法院6月24日推翻1973年的羅伊訴韋德案（Roe v. Wade）這項保障墮胎權利的歷史性裁決，此舉一石激起千重浪，支持出生權與維護墮胎權人士都為之震撼，美國各地都有包含慶祝或示威成份的集會進行中。在囂鬧的人群中、大量的海報、標語、橫額與彩帶之下、那一張張神情激動、淚流滿面的臉背後，都有着什麼故事呢？



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長者：像是回到無能為力的年紀

肯塔基州（Kentucky）的EMW Women's Surgical Center是全州唯一1間具有經營執照的墮胎診所。全國公共廣播電台（NPR）記者法德爾（Leila Fadel）在這間診所附近看到支持和反對這次裁決的群眾。

現場一名63歲女子不願讓法德爾錄音，但想透過記者轉述分享她的故事。

她訴說自己在近50年前的遭遇，羅伊訴韋德案（Roe v. Wade）判決首次寫進法律時，自己才13歲。她在巴士站遇上色魔，一名男子多次侵犯她。她當時沒有錢，沒有家人的支持，亦沒能力照顧孩子，自己也不想生下那個男人的孩子，因此她自己到路易斯維爾市（Louisville）的市中心墮胎。

這名老人家說道，今天感覺像是再次回到那個無能為力的年紀，她想像到，所有可能擁有類似故事的13歲女孩，他們將被迫繼續懷孕。

美國墮胎權：圖為2022年5月27日，一名計劃生育倡導項目的經理站在診所外，護送已預約進行墮胎手術的人入內。站在她對面的，是有一位舉起標語牌的人，她是反墮胎組織的項目經理。照片攝於南卡州哥倫比亞。（AP）

田納西州（Tennessee）皮格勒姆（Pegram）有一對父母是台灣移民的姐妹，姐姐范妮（Fanny）和妹妹瑪麗安娜・宋（音譯：Marianne Sung）年輕時都曾意外懷孕並希望墮胎，但不同的決定，讓兩人走上兩條截然不同的道路。

宋氏一家有些事情是閉口不談，例如性，孩子們在這方面的知識相當有限。所以當瑪麗安娜開始有孕吐、月經不來，便只懂得跑去買一堆驗孕棒。

瑪麗安娜曾嘗試尋找可為她進行墮胎手術的地方，但這件事對一名16歲小女生來說，實在是太沉重了，她被恐懼吞噬了——就這樣，她將孕肚隱藏了整整六個月。

如我假裝它沒發生，它就是沒發生。對嗎？ 瑪麗安娜憶述自己16歲意外懷孕時的心情

2022年6月24日，西雅圖有孕婦將支持墮胎權的標語寫在孕肚上。（Stephen Brashear／美聯社）

來到父母發現時，瑪麗安娜已錯過墮胎的時機。他們一家也談過讓人收養這個孩子，但父母反對，他們決定共同撫育幼嬰。

姊姊范妮被父母召回家中，討論如何應對妹妹懷孕一事，這令她震撼又哀傷。她記得自己當時對小妹說，她對於她得單獨經歷這些覺得很難過。范妮當時隱藏了自己曾經墮胎的秘密，看着妹妹走上自已已躲開的那條路，她百感交雜。

比瑪麗安娜年長11年的范妮，也曾意外懷孕，當時她21歲。范妮選擇墮胎，之後繼續她的生活：完成學業，遇上現任丈夫並成婚。她言語間似在暗示，因她能為自己做出決定，才能繼續過自己的生活：如她做了不同的選擇，人生就會截然不同，正如她妹妹那樣——瑪麗安娜分娩後便自高中輟學，沒上大學，直接去打工。

范妮說，自己常常在想，如她有向小妹分享她的經歷，陪伴她度過極度黑暗與㥬惶的時刻，瑪麗安娜最終的選擇會不同嗎？范妮說：「當時我在想『你的人生會因為這個（有我的經驗分享）而有怎樣的改變？』」