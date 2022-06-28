美台舉行貿易倡議會談　北京：「倚美謀獨」跳得愈高摔得愈慘

美台21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）6月27日在華盛頓首次召開後，中國外交部28日回應指，台灣民進黨當局應趁早打消「倚美謀獨」的算計，否則他們跳得愈高，摔得愈慘。



中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會稱，中方堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，包括商簽具有主權意涵和官方性質的協定，他指世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部份，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。

趙立堅稱，美方應該以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，停止與台灣當局商簽具有主權意涵和官方性質的協定，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，又指台灣民進黨當局應趁早打消「倚美謀獨」的算計，否則他們跳得愈高，摔得愈慘。

美台21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）6月27日在華盛頓首次召開，雙方重申將制定具體途徑以加強美台經貿關係，並會在不久將來召開更多會談。