美軍P-8A穿越台灣海峽　解放軍批蓄意干擾破壞地區局勢

東部戰區新聞發言人6月25日9時左右發布新聞稿，就美國P-8A反潛巡邏機穿航台灣海峽發表談話。東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校稱，6月24日，美國一架P-8A反潛巡邏機穿航台灣海峽並公開炒作。



他稱，中國人民解放軍東部戰區組織空中和地面兵力對美機行動全程跟監警戒。

他稱美方行為蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，軍方對此表示堅決反對。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。

美軍印太司令部發聲明稱，一架P-8海神式巡邏機24日在國際空域飛越台灣海峽，這展現美國對「自由開放印太地區的承諾」。

此事發生在北京13日稱台灣海峽不是「國際水域」之後。

6月13日中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌應答彭博社記者提問，申明台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣海峽最窄處約70海里，最寬處約220海里。根據《聯合國海洋法公約》和中國國內法，台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區。中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利。

汪文斌也說，國際海洋法上根本沒有「國際水域」一說。有關國家聲稱台灣海峽是「國際水域」，意在為其操弄涉台問題、威脅中國主權安全製造藉口。中方對此堅決反對。