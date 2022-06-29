印度居民捉拿小偷後　竟買蛋糕為他慶生　貼心餵食影片瘋傳

如果大家認為自己很善良，來自印度首都新德里的人或會讓你重新思考這個定義。社交網站現時瘋傳一段舊短片，顯示印度一名當場被捉拿的年輕小偷哭訴當天是他的生日，當地居民於是特地為他舉辦一場生日派對，還為他買蛋糕及唱生日歌。



新德里居民2020年發現至少3名身分不明的人試圖闖入其中一間公寓，居民展開圍捕，但其中2人逃之夭夭，餘下1名年紀輕輕的小偷遭逮個正着。

這名少年在被抓後哭起來，他告訴居民當天是他的生日。當地居民福利協會負責人向媒體指出：「這名男孩還說，他的父親很早就去世了，他家裏沒有穩定的收入來源。這是一個悲傷的故事。」

雖然無法證實當天是否真是少年生日，還是他為博取眾人同情而設下「詭計」，不過居民們當真同情這名被同伴遺棄的少年，決定原諒他，改為慶祝他的生日。

New Delhi society residents celebrate the birthday of a chor who confessed while burglary that it was his bday today. Later on he was handed over to the police 😂😂😂😂 pic.twitter.com/XQPhjTgEKT — Khushboo Mattoo (@MattLaemon) June 27, 2022

居民為他特別訂製的蛋糕上面寫着「chor」，即是當地語言中「小偷」的意思。居民又為小偷唱生日快樂歌，待小偷吹蠟燭後，摸摸他的頭，又幫他切生日蛋糕，更直接徒手把蛋糕塞進他嘴巴裏，小偷則是一臉茫然惶恐。

如果這是一個詭計的話，可以說它只成功了一半。因為居民最終還是打電話報警，並將男孩移交予警方。