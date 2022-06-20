印度新徵兵計劃「烈火之路」未上路　先焫㷫全國青年：我們被騙了

印度軍方6月14日推出名為「烈火之路」（Agnipath）的新徵兵計劃惹來猛然抨擊，並引發多地大規模示威，更演變成騷亂。有參加示威的有青年人直言：「我們被騙了！」



印度軍方14日推出這項計劃，防長辛格（Rajnath Singh）稱其中一個原因是要讓軍隊年輕化。此舉引起部份民眾不滿，至少8邦爆發示威甚至爆發暴力衝突。

過去幾天一直在比哈爾邦（Bihar）Begusarai區抗議的應徵入伍軍人拉利特・庫馬爾 （Lalit Kumar）告訴半島電視台說：「抗議活動將繼續進行，直到它撤銷。 我們被騙了。」庫馬爾現年19歲。

他說：「沒一個有抱負的人可說他們對這個新計劃感到滿意。那麼為什麼需要它呢？」

5月印度失業率為7.12%，有報告稱2021年12月已有5,300萬人失業，現時情況恐怕更糟。對於一個長期面對失業率高企的國家來說，年輕一輩自然覺得前路茫茫。從軍，至少有17年能捧着「鐵飯碗」，成為不少印度青年心目中的「好工」。這是為何很多西方國家出盡法寶招兵，印青卻「熱衷」參軍的原因之一。

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4年後 當小販還是保安員？

來自比哈爾邦貝蒂亞（Bettiah）20歲青年庫馬爾（Pramod Kumar）稱： 「在過去3年，我為了加入軍隊一直刻苦訓練。但若我（可）成功，我想獲得一份保證（能上班）20或30年的工作。我從不想4年後被迫退休並再次失業」。

另一名一名參與示威青年莫漢・庫馬爾（Mohan Kumar）指，新計劃只是給那些失業年輕人的安慰劑，「只服役4年，現在就連父母也會重新考慮要不要把他們的兒子送入軍隊。」

印度青年國民大會（Indian Youth Congress）主席Srinivas BV反問道：年輕人4年後會做什麼，在辦公大樓外炒Pakoras（印度炸物小吃）還是成為辦公大樓的保安。

內政部和國防部18日承諾各自為「烈火之路」退伍人員提供10%新職位配額，但堅稱任何讓步都是事先計劃好，並非因遭受外界脅迫。不過即使如此，仍無助於「澆滅」青年的怒火。半島電視台說，示威者在20日呼籲進行全國大罷工。

印度反徵兵改革示威：圖為2022年6月17日，位於印度南部特倫甘納邦（Telangana）海德拉巴市（Hyderabad）塞康德拉巴德（Secunderabad）車站內，一名示威者在聽到槍響後逃走。（AP）

莫迪黨友都不挺 敦促審查

不僅退伍軍人和在野黨，連印度總理莫迪（Narendra Modi）所屬的印度人民黨（BJP）都有領袖對這個沒發布白皮書、沒作公開諮詢，沒經國會同意的計劃表示質疑。

根據先前規定，軍人服役期為17年，部份人可延長服役期並因此可終身享有退休金。但在新計劃下，大多數人服役期僅4年，而且無退休福利。《美國之音》18日報道，反對黨領袖、退伍軍人，甚至人民黨某些領袖均指「烈火之路」會增加失業人數，加劇印度失業危機，促請政府審查它。

國民議會秘書長、來自人民黨的普麗揚卡・甘地（Priyanka Gandhi）批評這項計劃迫使年輕人走上失業之路，又稱：「這項計劃將殺死這個國家的年輕人並終結軍隊」。

退役印度海軍兼新德里智庫政策研究協會主任巴斯卡爾（Chitrapu Uday Bhaskar）告訴半島電視台：「印度的年輕人正在拼命尋找可靠的就業前景。這項政策需要在國會進行徹底的辯論，並有說服力地傳達給直接受影響的青年（在實施之前）。」