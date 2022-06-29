英國女子謊稱患癌眾籌騙走43萬元吃喝玩樂　法庭判僅賠48元惹眾怒

英國44歲女子艾卡巴斯（Nicole Elkabbas，暫譯）2018年謊稱患有卵巢癌，在網上眾籌成功籌得約4.5萬英鎊（約43萬港元），欺騙約700名善心人，她更到處吃喝玩樂花光善款，法庭2021年底判其入獄2年9個月，但法院最新在2022年6月下令其僅須賠款5英鎊（約48港元），引來爭議。



據法庭所指，艾卡巴斯沒有資產，也沒有能力還款，因此下令她僅須未來28天內賠款5英鎊，這個金額在當地引來不少人批評是過低。

艾卡巴斯2018年謊稱自己有卵巢癌，並在GoFundMe設立「艾卡巴斯需要我們幫忙治療」專頁，亂稱自己要去西班牙做手術，結果欺騙約700人，籌得45,350英鎊，她並在專頁內貼上自己在醫院躺病床上的照片，但其實是她數個月前在醫院開刀切除膽囊的舊相，且與癌症無關。

艾卡巴斯謊稱患癌，透過眾籌騙走約43萬港元，惹起眾怒（Instagram）

艾卡巴斯之後確有去西班牙，但不是做手術，而是去旅行吃吃喝喝，又到意大利觀光，她還用善款購買英超球隊熱刺的門票以觀賞球賽，又花錢賭博、去餐廳吃高級大餐等。

法院2021年底判艾卡巴斯入獄2年9個月。她則一直否認控罪。

GoFundMe發言人回應稱，在事件遭揭發後，已經在2019年向所有受害人退還款項，強調濫用行為屬少數，GoFundMe會退還這些捐款。

據英國廣播公司（BBC）指，艾卡巴斯涉及的離譜事件不止這一宗，她還被指控2017年5月曾舉辦一場以慈善為名的拳賽兼晚宴，稱要為孤獨老人籌款，拳擊手當日無酬參與比賽，籌得逾1萬英鎊（約9.5萬元），但有關慈善機構之後稱沒有收到任何款項，艾卡巴斯則辯稱活動未取得收益。