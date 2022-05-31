曱甴炸彈寄印度詐騙集團　NASA工程師跨國連環大整蠱　騙徒崩潰

如果騙子給我打電話，我只會草草掛斷電話。但如果詐騙電話打給了前NASA工程師Mark Rober，騙子則會遭遇來自手工達人的「炸彈」襲擊，哪怕是詐騙集團的老巢遠在印度。當然，這種復仇也不會投放真的炸彈，它只不過是可以放出100雙蟑螂罷了。



我們之前也給大家介紹過這位手工達人，曾用「放屁快遞」復仇過偷快遞的小偷，而這次他把目標放到了印度的詐騙集團。起因是從日常接到的詐騙電話開始的，後來他聯繫了幾個技術能力很強的朋友，順藤摸瓜想要找到騙子，同時也發現了幾位受害者，其中一位老太太直接被騙了20000美元。

行騙流程就是，找個理由騙你說給你匯錯錢了，讓你把錢還回來，但其實他們壓根沒有匯款，而如果你還款，則被騙了。這位老太太遭遇的情況就是如此。騙子假裝電商平台給她發郵件說，收取了她200美元費用。這種無故收費讓老太太又怒又怕，於是她就會打電話核實，電話接通後騙子就開始套近乎忽悠人。騙子會以退款的名義讓受害者安裝一些遠程控制軟件，以此獲取權限訪問受害者的電腦。然後找各種理由把受害者引導至各種假網站、假頁面，原本要退給老太太200，結果騙子一番操作下來，顯示退了20000，也就是所謂的「退款數額錯了」。當然這都是假的，甚至騙子會利用遠程控制軟件偽造的銀行頁面，讓他們誤以為自己真收到了20000的退款。有了退款錯誤的理由，就要騙受害者還款。例如利用老人的善心，再忽悠他們把其實根本沒有收到錢再還給騙子，實現空手套白狼。具體還錢的方式就是快遞現金，如果老人照做，騙子就得手了。然後再用在美國的線下人員取走快遞拿走現金，最後匯款到印度，一套流程下來很難追蹤，因為過程中沒有任何直接轉賬。

這期間會夾雜着各種心理攻勢，讓原本就不熟悉網絡的老年人喪失思考能力，最終就像是木偶一樣，在驚恐愧疚緊張的情緒中把錢匯走。Mark Rober在了解這些後，利用技術手段追查到並截獲了兩筆匯款包裹，然後用「放屁快遞」偽裝成包裹，襲擊了多個線下人員以及身在美國的騙子小頭目。很多詐騙人員在被整蠱後，也被警察帶走了。但他和自己幾個伙計並沒有滿足於此，他們還要「進攻」到騙子集團位於印度的總部，來一次跨國惡搞作戰……

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行動的前提是有充足的準備，Mark Rober的小隊也確實做得非常出色，利用互聯網技術把詐騙集團扒了個底朝天。他們不僅摸清了幾家詐騙公司的地址，還潛入了他們的常用聊天組群獲取一手情報，甚至還進入了詐騙公司的監控系統，詐騙團伙的工作日常已經盡收眼底。這些詐騙集團一般都是千人團隊，有的已經運作了6年，24小倒班工作。他們還通過監控分析破解了詐騙公司負責人的密碼，了解到了他們的財務情況，據介紹其中一家每天可以賺到6萬美元，一年則輕鬆超過千萬。

另外，這次的行動還有一個關鍵角色，就是「臥底」。Mark Rober不僅僱用了10個私家偵探，以應聘的方式安插到了詐騙集團的內部，還找來了詐騙集團中已經洗心革面的前工作人員作為接應。這期間臥底拍攝素材的時候還暴露了，被人堵到了家門口，十分危險。於是剩下9個臥底不得不暫時蟄伏，等待行動的時機。

與此同時，Mark Rober準備好了自己的惡作劇機關。第一個就是「惡臭水杯」。他發現詐騙集團人手一個水壺，所以放一個這樣的道具應該很容易混入其中，而且很難檢查到氣味來源。這個水杯的頂部塗滿了可以散發惡臭的物質，如果蓋緊就不會有異味溢出，如果擰動蓋子，氣味則可以從小孔中飄出來。另一個是「變色洗手液」。把它放到廁所，可以讓大家的手變成阿凡達同款。然後就是噁心他媽給小噁心開門，噁心到家的「蟑螂炸彈」。這是一個可以倒計時自動開關的盒子，裏面將放入100隻蟑螂。同時它可以偽裝成餐盒背包，不被人發現。一旦啟動，這些小蟲子就會從包裏爬出來。還有「小型煙霧裝置」，可以用來製造一些混亂。他們通過監控發現辦公室裏有不少頭盔，所以這個惡作劇裝置將會被放在頭盔裏。最後是一個「放屁快遞」。打開後裏面會噴射出難以清理的彩紙，以及放屁噴霧，味道絕對頂級。

臥底安插好了，道具也有了，接下來就是開始行動，但過程並不順利。團隊裏的人很快來到了印度，開始在當地採買一些整蠱用的材料，包括100隻蟑螂。但這玩意確實是傷敵一千自損八百的武器，安裝的時候蟑螂都跑出來了，嚇得幾個小哥哇哇亂叫。把牠們重新抓回來的時候，這都爬到手上了。但這不是最危險的。互聯網的發達並不是只利好Mark Rober的團隊，印度的詐騙集團也很快鎖定了這群人，知道他們來了，甚至還發出了死亡威脅。不過Mark Rober他們並沒有因此放棄，有風險反而更值得。依靠着內部人員的幫忙，他們的小裝置順利安裝到了詐騙集團的各個角落。

沒過多久，好戲開始了。騙子們開始統一捂起了鼻子，看起來生化武器已經襲擊到了他們的嗅覺。洗手液也起到了效果，不少人出來吐槽自己的手顏色有點不對。但洗手液也確實效果有限，因為有些人上完廁所並沒洗手，草率了屬於是。接下來小強出動，房間裏的人開始慌了，不少人當即一頓釋放位移技能，離開工位，畢竟100隻的大軍還是夠嚇人的。正當他們用武器清理房間的時候，煙霧彈來了，這下引起了更大的騷動。最後則是「放屁快遞」，比較遺憾的是此時詐騙集團已經有了警惕心，放屁噴霧只噴到了少數幾個人。

但這波行動最後還是起到了效果，雖然沒有惡搞到更多詐騙集團，但也讓印度不少詐騙中心都停工了幾天，減少了200萬美元的詐騙金額。當然，惡作劇歸惡作劇，他們還將期間蒐集到的證據發給了美國、印度等地的警方。印度當局還突襲並關閉了其中一個詐騙中心，但也算是一個好消息。總之，這次的行動十分精彩，也帶給我們不少警醒。 Mark Rober的團隊通過長期觀察之後發現，90%的受害者年齡都在65歲以上，甚至詐騙電話的語音都直接提示「如果超過65歲請按1」，年齡算是一個重點關照因素了。可以見得，騙子並不在乎有多少人能看穿自己的把戲，反而是在廣撒網，緊盯那些容易受騙的群體。所以，提高自己和家人的反詐意識，真的很重要。

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