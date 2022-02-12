美國大叔深愛Cosplay假扮聯邦特工　拐騙女子「特訓一年」終被捕

美國俄勒岡州一名41歲的男子羅伯特（Robert Edward Golden）2月2日被逮，他不但在車上裝紅藍閃光警示燈、身穿美國毒品管制局（D.E.A）字樣的背心，假扮成聯邦特工，甚至吸收一名女性「下屬」，拐騙她進行特訓，該女子直到被逮捕才驚覺自己受騙。



根據《每日郵報》報道，波特蘭警局1日晚間發現有1男1女站在一輛閃著紅藍警示燈的車輛旁，警官雅各布森（Matthew Jacobsen）查看其後車廂，看見印有「D. E. A.」的戰術背心，並詢問他們是否為緝毒局的特工，羅伯特這時就回答，他們確實是聯邦調查局的人。

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羅伯特車上還放着徽章、手銬、槍套等警用物品，以及1把AR-15式步槍（後來確定為BB彈槍）、假證件等。調查後發現，羅伯特誘騙一名女子讓她相信自己在進行DEA特訓，已持續1年之久，並交給她「夜間巡邏專用徽章」，帶她和流浪漢打交道，將他們培訓成「秘密線人」。

羅伯特到案後表示，他和該女喜歡玩角色扮演，DEA布章是從網拍上買來的，在車上裝警示燈是為了讓其他人相信他們2個是聯邦特工，就不會有人在這附近打擾他們。

羅伯特說，他曾在路上看見有人打架鬧事時，喊「警察」來讓事件平息。該名受騙女子則說，羅伯特曾頒給她一份證書，帶她進行射擊訓練，還曾說他給人上了手銬。羅伯特近日已得到有條件獲釋，須得到法院批准才能在俄勒岡州任意移動，且必須進行心理健康評估及諮詢治療等。

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