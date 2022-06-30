格林美歌手R. Kelly性販賣罪成　入獄30年

《I Believe I Can Fly》著名R&B歌手R. Kelly性販賣案件，美國紐約法院6月29日判處他入獄30年，同時罰款10萬美元。



現年55歲，原名Robert Sylvester Kelly的R. Kelly被指利用自己的名聲與年輕歌迷發生性行為，事件曝光後，紐約法院去年裁定他勒索及性販賣罪名成立。他的代表律師求情時指出，R. Kelly的童年被嚴重而漫長的性侵、貧窮和暴力困擾，長大後則遭受讀寫缺陷而被詐騙，因此要求法院判處不多過十年的刑罰。

法官唐納利（Ann Donnelly）宣判時表示，今次案件不是關乎性的問題，而是R. Kelly的暴力、殘忍和操縱。

除了今次判決，R. Kelly仍需在芝加哥法院面對兒童色情及妨礙司法罪名，有關審訊預計在8月15日開始。

R. Kelly多年來被醜聞纏身，不少是與未成年少女發生性行為有關。包括在1994年，當年27歲的他和年僅15歲的阿利亞（Aaliyah）結婚，有傳他們是用假文件結婚。2002年，據指是他和少女發生性行為的影片流出，R. Kelly因此被起訴藏有兒童色情物品，直到2008年脫罪。

這些官非並沒有打擊R. Kelly的星途，並總共發行12張白金唱片，其中1996年的《I Believe I Can Fly》為他贏得格林美最隹R&B男歌手及歌曲榮銜，另外他亦曾與著名歌手Jay-Z及流行天后Lady Gaga等巨星合作。

不過R. Kelly的性虐待指控在2017年浮面，當地民眾發起聯署封殺他的歌曲，之後一套講述R. Kelly受害者親述被性虐待的經歷的紀錄片《Surviving R. Kelly》在2019年首播後，R. Kelly被唱片公司解約，巡迴演唱會取消，他亦被當局扣押。雖然每月仍然數520萬樂迷透過音樂串流平台Spotify聽他的歌曲，即使是曾經的大熱歌曲也幾乎絕跡電台或公共場所。