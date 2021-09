R. Kelly性侵罪成｜格林美獎得主變階下囚　名曲幾乎絕跡無線電波

美國著名歌手R.凱利(R. Kelly)9月27日於性販賣案件被裁定罪名成立,面臨監禁。多年以來,憑名曲《I Believe I Can Fly》贏得格林美獎的R.凱利一直被醜聞纏身,但仍然無阻事業發展。直到近年,他才因為#MuteRKelly運動絕跡電台。



R.凱利早年就已經捲進種種醜聞,當中大部份牽涉與未成年少女生發性行為。1994年,當年27歲的他和年僅15歲的阿利亞(Aaliyah)結婚,有傳他們是用假文件結婚。2002年,據指是R.凱利和少女發生性行為的影片流出,R.凱利因此被起訴藏有兒童色情物品,直到2008年脫罪。

R.凱利的星途卻沒有因此遇阻,還總共發行了12張白金唱片。1996年的《I Believe I Can Fly》和2002年的《Ignition》使他的事業達到高峰,後來跟著名歌手Jay-Z合作創作唱片。2013年,他還與流行天后Lady Gaga合作推出單曲《Do What You Want》。

圖為2019年6月6日,美國歌手R. Kelly離開位於芝加哥的法院。(AP)

直到2017年,情況開始有所轉變。當R.凱利新的性虐待指控浮面,Oronike Odeleye決定採取行動,發動聯署將R.凱利的歌曲趕絕亞特蘭大的無線電波。她順理成章成為#MuteRKelly運動的共同創辦人。她曾表示,這樣做是出於憤怒,「這是關乎兒童性虐待和創傷,部份女性多年以來一直受到傷害」。

2019年,Netflix紀錄片《Surviving R. Kelly》首播,當中有受害者親述被性虐待的經歷。之後,R.凱利的唱片公司和他解約,巡迴演唱會取消,R.凱利被扣押。雖然每月仍然數520萬樂迷透過音樂串流平台Spotify聽他的歌曲,即使是曾經的大熱歌曲也幾乎絕跡電台或公共場所。