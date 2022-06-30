烏克蘭｜普京：特別軍事行動戰術或有變化

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月29日表示，烏克蘭特別行動的目標無任何變化，戰術可能有所不同。



根據俄羅斯衛星通訊社，普京談及烏克蘭特別行動的目標時表示，最終目標是保衛頓巴斯和創造保證俄羅斯安全的條件，沒有任何變化。不過他補充道，戰術可能會不同，「有人向國防部建議的戰術是摧毀部隊推進方向上的一切設施。」

普京：斥西方為自身利益而非烏福祉

普京總結29日在中亞國家土庫曼（Turkmenistan）首都阿什哈巴德（Ashgabatд）舉行的裏海沿岸國家首腦峰會成果時向記者指：「我國認為西方和北約（NATO）並不是為了烏克蘭與烏克蘭人民的福祉，烏克蘭只是他們保護自身利益的工具，對烏克蘭繼續展開作戰行動並拒絕進一步談判的呼籲僅僅證實這一點。」

俄羅斯總統普京6月29日在土庫曼首都阿什哈巴德出席裏海沿岸國家首腦峰會。（AP）

普京強調，北約國家只是希望「藉助烏克蘭人民的雙手再次自我確認、證實自己在世界上的作用，不是證實領導地位，而是證實直接意義上的霸權主義，實現帝國主義野心」。

普京：北約如在芬蘭瑞典駐軍 俄方將回應

普京表示，俄羅斯與瑞典和芬蘭的關係沒有像烏克蘭那樣的問題，俄羅斯不會阻攔這兩個國家加入北約，但如果北約在兩國部署軍事基礎設施，那麼俄羅斯將被迫做出對稱回應。

普京強調，「對俄羅斯來說，芬蘭和瑞典加入北約與烏克蘭入盟完全不是一回事。」他說，瑞典和芬蘭沒有迫害那些認為自己是俄羅斯文化一部分的民眾，這一點與烏克蘭不同。