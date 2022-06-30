小馬可斯今就職菲律賓新總統　經濟難題成挑戰

撰文：歐敬洛
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菲律賓總統即將換屆，已故獨裁者馬可斯的兒子，小馬可斯（Ferdinand Bongbong Marcos Jr）即將在6月30日稍後時間宣誓就任第17屆總統。

小馬可斯在選舉中贏得了60%的選票，成功入主總統府。馬可斯家族回歸讓人震撼，在他爸馬可斯被推翻之前，國內經濟停濟不前，貪污腐敗猖獗，讓菲律賓一度被稱為「東亞病夫」（Sick Man of Asia）。

要避免重蹈覆轍，小馬可斯上台後需要面對的，是一度出現疲弱的經濟。烏克蘭衝突推高了食品和能源價格，為疲軟的貨幣加劇痛楚。

在前總統阿基諾（Benigno Aquino）及杜特爾特（Rodrigo Duterte）的領導下，菲律賓近十年的經濟持續增長。雖然新冠肺炎一度讓菲律賓在2020年出現負增長，但經濟有望在2022年重返6.5%，為東南亞國家中最高。

圖為6月30日，馬里拉，小馬可斯的支持者在等待總統就職典禮。（AP）

但披索兌美元匯率徘徊在17年來的最低水平，美國利率上升縮小與菲律賓差距，導致資金流向美元。馬尼拉擴大財政預算，投資基建及振興疫情後經濟，也正鼓勵投資者拋售披索。

菲律賓的大部分能源和食品都來自進口，披索下跌推動了價格上漲。然而，大幅加息可能會阻礙經濟。馬可斯表明會繼續進行基建投資，但新領導人需作出平衡以保持經濟健康。

馬尼拉亦需就批准區域全面經濟夥伴關係自由貿易協定（RCEP）加快腳步，由於農業團體的反對，國會一直在拖延無法通過。新總統兼任農業部長，對批准該協定持謹慎態度，但若放棄RCEP，或會令菲律賓失去吸引外國直接投資的機會。

小馬可斯需面對的，還有如何解決南海問題，為自己在中美在南海上的拉鋸戰定位。在杜特爾特卸任前的數天，菲律賓終止與中國聯合探勘南海能源協議。小馬可斯亦表明不會領土問題上妥協，並要讓國家減少對中國投資的依賴。

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