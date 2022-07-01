回歸25周年｜金融中心地位不變？　法媒：香港需弄清楚自己角色

香港在7月1日迎來了回歸25周年。香港過去在2019年迎來了社會運動、經歷2020年爆發的新冠疫情至今。在外國眼中，香港在這25年迎來很大轉變，未來充滿不確定性。法媒以經濟角度描述這一巨大轉變。



1984年中英簽署聯合聲明，讓香港在1997年回歸，中國承諾50年不變，給予香港高度自治，維持其資本主義制度，繼續發揮其金融中心的地位。25年過去，香港的金融中心地位雖然不變，但內涵有着很大不同。

香港過去擔任中間人的角色，成為內地與世界接軌的門戶。中國過去二十年迅速崛起為香港帶來了巨大利益，香港成為中國內地公司籌集資金和外國企業進入內地的門戶。在1997年前，外國資本佔了香港金融市場一半，到了今天，中國企業佔了其中八成。

圖為6月22日，灣仔的入境事務大樓外，掛了大型慶祝回歸海報。（AP）

同時，這代表着香港的經濟市場已全面依賴內地。

報道認為，在2019年社會運動後，北京打壓香港異見人士，促使美國以香港不再具有足夠自治權為由撤銷其特惠貿易地位，並制裁一些香港官員，包括新任特首。香港中文大學經濟學系講師殷偉憲表示，香港今天已不再是過去中間人的角色。

「每個人都對香港的角色產生懷疑。」「如果一個貿易夥伴認為香港不再是一個中立的中間人，那將可能失去互信。」殷偉憲表示，新加坡等區域競爭對手正在尋求取代香港地位的機會。

北京對管治控制的收緊，亦意味着香港必須跟隨堅持內地的零新冠政策。在過去兩年，嚴格的旅行限制使香港與中國與世界隔絕，導致人才外流。

圖為6月28日，香港一個街道上，掛着中國國旗與香港區旗。（AP）

香港正面臨着角色定位的危機。恆生大學校長何順文表示，香港在過去十年GDP的增長失去了動力。如香港幾十年來一直是世界上最繁忙的港口之一，但在2004年達到頂峰後，排名開始下滑。

「政府採取了新自由主義、不干涉主義的做法，沒有發展工業和經濟的藍圖。」何順文表示，即使當局把投入到研發等領域，但與鄰近的科技中心深圳相比，可謂「半生不熟」且缺乏競爭力。

何順文認為，香港需要弄清楚自己的角色。