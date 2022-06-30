習近平抵港講話全文：港歷經風雨浴火重生　證一國兩制生命力強大

國家主席習近平今日（30日）下午乘高鐵來港，參與香港回歸25周年慶祝活動。他抵港後在西九高鐵站發表簡短講話，提到香港經受了嚴峻考驗，戰勝了風險挑戰，香港浴火重生，呈現出蓬勃的生機，事實證明「一國兩制」具強大生命力、是個好制度，又引述《荀子·修身》指「行而不輟，未來可期」。



▼習近平抵達西九高鐵站▼



習近平抵港後簡短講話全文：

大家好，在香港回歸祖國二十五周年之際，我再次來到香港，感到十分高興。明天是香港回歸祖國二十五年慶典日，全國各族人民，都將和香港同胞一道慶祝這件喜事。在此，我向香港同胞致以熱烈祝賀和美好祝願。距我上次到香港來呀，已經過了五個春秋呀，這五年我一直關注着香港、牽掛着香港，我的心、中央政府的心和香港同胞在一起。

過去的一段時間裡，香港經受了一次次嚴峻考驗，戰勝了一個個風險挑戰。歷經風雨後香港浴火重生，呈現出蓬勃的生機，事實證明「一國兩制」具有強大的生命力，它能確保香港長期繁榮穩定、維護香港同胞的福祉，「一國兩制」是個好制度。

正所謂「行而不輟，未來可期」，只要我們毫不動搖地堅持「一國兩制」，香港的未來一定會更美好，香港一定會為中華民族偉大復興，作出新的、更偉大的貢獻。我就說這些，謝謝大家！

▼習近平2017年訪港情況▼

