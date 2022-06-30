回歸25周年｜強世功：香港為中國駕馭資本主義，積經驗、養人才

今年是香港回歸25周年。伴隨香港國安法與新選制的落實，香港社會由亂到治、由治及興，「一國兩制」得以行穩致遠。在25周年的關鍵節點，我們應對香港的未來有進一步思考，而這種思考不應故步自封，而要以海納百川的胸懷，學習西方政治制度中的先進之處，並融合中國智慧，探索解決香港問題的獨特道路，開闢「一國兩制」新篇章。



一、不忘初心：充分認識香港在國家戰略中的獨特性

香港的獨特優勢在於地緣，即處於中國大陸與全球海洋世界的交匯處。因此，中央對香港的戰略定位始終著眼於全球戰略。能否開闢「一國兩制」的新篇章，關鍵在於我們如何看待全球資本主義體系，如何看待香港在國家戰略中的定位。

改革開放與「一國兩制」的哲學精髓就是秉持了虛懷若谷、有容乃大的中國智慧，以改革開放的精神，虛心學習西方文明的文化知識和治理經驗，不斷豐富、發展和提升自己。中國特色社會主義理論需要不斷與時俱進，展開理論創新。就像大地吸收雨水、容納江河乃至大海一樣，中華文明的偉大復興也需要從西方文明和其他人類文明中不斷汲取營養。

唯有理解「一國兩制」背後的哲學真諦，才能理解「一國兩制」的成功經驗就在於始終包容、並虛心學習西方文明的有益要素。「一國兩制」未來要開闢出新篇章，關鍵在於「不忘初心」，保持戰略定力，不能唱衰香港，要始終堅持「一國兩制」不動搖、不變形、不走樣，以一種謙虛開放的態度，重新審視香港在國家戰略格局中的獨特優勢。

香港行政長官林鄭月娥（中）及其政府於2017年7月1日在香港舉行的就職典禮上由國家主席習近平宣誓就職。（Getty Images）

二、政治和文化：香港在國家戰略中的新定位

從新中國成立以來，中央對香港的戰略定位主要著眼於經濟，充分利用香港作為內地與全球資本主義的通道來服務於國家戰略，改革開放後以「一國兩制」來解決香港問題，也是這種大戰略的一部份。

隨著改革開放以來中國在經濟上不斷融入全球資本主義體系，我們逐漸掌握了駕馭全球資本主義市場經濟的能力。香港在國家經濟戰略中的「窗口」地位不斷下降，而香港又面臨自身經濟問題，需要融入國家發展戰略。在這種背景下，不僅要適時調整香港在國家經濟戰略中的地位，從過去的「走進來」戰略調整為「走出去」戰略，推動中國的資本、技術、管理、信息乃至文化理念走出去，更重要的是將香港在國家戰略中的定位從經濟定位轉向政治定位和文化定位。

隨著進一步發展，中國不僅要有駕馭全球資本主義經濟體系的能力，而且必須有駕馭全球資本主義政治體系和文化意識形態的能力，以此有效展開人類命運共同體建設。中國採取的是中國特色社會主義制度，而中國之外世界上絕大多數國家採取資本主義政治制度。

美國總統拜登於2021年11月15日在白宮參加與國家主席習近平的視像會議。（Getty Images）

多黨競爭選舉的議會政治、司法獨立的法治和市民社會下的自由言論，成為這種政治體系運作的基本邏輯。要積極參與全球治理，展開人類命運共同體建設，中國不可能像當年的蘇聯和今天的美國那樣，將自己的國內制度強行推向全球。

因此，中國在保證內地社會主義制度不變的前提下，需要虛心學習如何駕馭全球自由民主的政治體系，在全球輿論下贏得話語權。這無疑是當前面臨的重大而緊迫的任務，就像改革開放之初面臨著如何駕馭全球資本主義經濟體系的難題一樣。

總結改革開放以來中國取得駕馭全球資本主義經濟體系的成功經驗，最重要的一條就是善用香港的「一國兩制」，「在游泳中學習游泳」。如果從這個角度看，香港的競爭性選舉制度、司法獨立和司法覆核的法治體係以及開放的自由言論，實際上為中國充分理解西方文明、學習如何駕馭全球資本主義政治提供了絕佳的訓練場。由此，香港在國家戰略格局中的重要性就要從改革開放以來的經濟戰略定位，逐漸轉向政治戰略和文化戰略定位。

習近平2017年6月30日訪港慶祝香港回歸20周年出席大型文藝節目。（Getty Images）

三、「兩個建設好」：融合全球治理的中西智慧

「一國兩制」要開創從經濟戰略轉向政治和文化戰略的新篇章，就必須堅持「兩個建設好」戰略，融合中西智慧，既要把社會主義的內地建設好，也要把資本主義的香港建設好。這就意味著不能用內地治理社會主義的方法來治理香港的資本主義，而要用香港資本主義的遊戲規則來解決香港問題。

在這種全新的戰略定位中，香港的重要意義在於為中國駕馭全球資本主義政治體系和文化意識形態積累知識、經驗和技巧，更重要的是培養相應的治理人才。因此，香港的國家戰略定位就不能停留在國際金融中心，還要積極推動成為國際仲裁中心，國際司法中心，國際非政府組織活動中心、國際文化創意中心和國際傳播中心等。用資本主義的方法治理好香港的資本主義，推動香港精英人才積極參與到國際組織和全球治理事務中，成為中國積極參與全球治理的重要階梯。

國家主席習近平於2015年9月28日在聯合國大會發表講話。（Getty Images）

由此，「兩個建設好」的戰略就會逐步建構起一個內部為中國特色社會主義制度，而外部為資本主義制度的新型世界體系。這既不同於當年蘇聯在全球推廣共產主義的體系，也不同於當前美國以美國模式推動歷史終結的世界帝國體系，而是將中國的天下主義與西方的世界主義和國際主義相結合，推動天下體系的創造性轉化，為全球治理提供中國智慧或中國方案。

本文作者強世功，北京大學法學院教授、北大社科部副部長，北大法治研究中心主任、北大港澳研究中心常務副主任，曾任香港中聯辦研究部和法律部調研人員（2004-2008）。研究領域為法理學、憲法學、香港研究和法律社會學。