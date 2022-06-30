加密貨幣價值大跌　朝鮮開發核武受阻？

加密貨幣價值大跌消息震撼世界，除讓把加密貨幣成為法定貨幣的薩爾瓦多受到衝擊外，亦讓盜取大量加密貨幣的朝鮮蒙受巨額損失，有分析指這可能影響其開發核武計劃。



據美國財政部數字，朝鮮近年投入大量資源竊取加密貨幣，讓其成為最大的黑客威脅之一。3月朝鮮的黑客組織「拉薩路」涉嫌入侵加密貨幣的區塊鏈網絡遊戲Axie Infinity，盜取了價值6.15億美元的加密貨幣，成為近年最大宗的黑客事件。

圖為1月5日，朝鮮試射其所謂高超音速彈道導彈。朝鮮在2022年已發射多次彈道導彈，外界一直盛傳其很快核試。（AP）

不過，自5月全球經濟放緩加密幣價值大跌後，朝鮮偷取回來的資金也大幅縮小。位於紐約的區塊鏈分析公司Chainalysis表示，朝鮮自2017年至2021年49次黑客活動中盜取的大量加密貨幣，價值已從1.7億美元跌至6500萬美元。

另一家區塊鏈分析公司TRM Labs表示，朝鮮在3月盜取的6.15億美元加密貨幣中，由於涉及不同資產的相互關聯聯動關係，很難估計朝鮮在還保留了多少貨幣。但一個2021年朝鮮手作加密貨幣緩存的錢包，價值已下跌了80至85%，現在價值不到1000萬美元。

朝鮮正遭受廣泛的國際制裁，使其獲得全球貿易或其他收入來源十分有限，黑客盜取加密貨幣成為其國家收入的來源之一。儘管估算其加密貨幣僅佔朝鮮財政的一小部分，但對籌集資金研發彈道導彈和核武致關重要。

國際廢除核武器運動（ICAN）估計指出，朝鮮每年在其核武庫上的支出約為 6.4億美元，而朝鮮的黑客攻擊在2019年為其創造20億美元的收入。根據韓國央行數字，2020年朝鮮國內生產總值僅為274億美元。