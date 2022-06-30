Netflix流失訂戶　市值累跌七成　擬加大投資亞洲市場挽頹勢

美國影片串流平台Netflix於4月出現逾10年以來首次訂戶流失，且市場競爭愈見激烈。美媒6月28日稱，Netflix計劃加大投資亞洲市場，以吸引區內觀眾，然後再在其他地區複製亞洲區的成功經驗。



亞太區訂戶佔Netflix全球逾2億訂戶的15%，2022年第一季度亞太區新增110萬名訂戶，數字比2021年同期下降20%。彭博社6月28日稱，預料亞太區訂戶將成為Netflix進一步擴張業務的最大推動力。

報道指，有分析師預料Netflix於2022年下半年的訂戶人數會再次增加，公司全年會新增約680萬名訂戶，當中79%新訂戶來自亞太區。

美媒指Netflix計劃增加投資亞洲市場，圖為Netflix劇集《魷魚遊戲》主角李政宰（劇照）

Netflix亞太區業務發展副總裁Tony Zameczkowski表示：「亞洲是世界其他市場的重要代表。」他指亞洲新興市場與非洲和拉丁美洲等其他新興市場有相似之處，公司可輕鬆地在其他地區複製或應用於亞洲得到的經驗。

市值蒸發70%以上

自2021年11月中以來，Netflix市值已蒸發70%以上，公司面臨壓力，須更新平台內容，同時削減成本。但Tony Zameczkowski稱，Netflix將繼續增加在亞洲的投資，包括投入資金來製作亞洲電影和電視劇。

Netflix之前推出的亞洲節目大受歡迎，如韓國劇《魷魚遊戲》（Squid Game）和《地獄公使》（Hellbound）。