Netflix《雙層公寓》木村花之死惹反思　日本修例打擊網絡欺凌

日本摔角選手木村花因出演Netflix實境節目《雙層公寓》打開知名度，不料卻因為節目播出內容引發爭議，遭到一票網友圍剿欺凌，讓她不堪輿論壓力，最終在2020年5月23日輕生離世，年僅22歲，消息曝光後震驚日本社會，也在國內掀起網路欺凌討論。據悉，日本國會在本周一（13日）正式通過修正案，大幅提高「網絡侮辱罪」的刑罰，從少於30天的拘留提升到可被判處入獄服刑一年。



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根據美國有線新聞網絡（CNN）報道，日本國會週一通過的刑法修正案最快將在今年夏季末正式生效。據新規，民眾未來若被裁決犯有網絡侮辱罪，可被判處入獄一年或30萬日圓的罰款，與現行的30天以下拘留和一萬日圓罰款相比，刑責有明顯加重。

雖然支持者認為，國內需要採取更嚴格的立法來打擊網路欺凌和騷擾行為，但也有反對人士指出，這項法案恐怕會阻礙言論自由以及對政府的批評言論。常駐日本的刑事律師趙誠峰（Seiho Cho）也警告，此次修訂後的法律沒有對構成侮辱的內容進行分類，即使有人批評日本領導人是白痴，根據修訂後的法律，也可能被歸類為侮辱。

不過，這項法案在通過前曾加上一項「先決條款」，要求政府必須在法案推行的3年後重新審視效果，以衡量其對言論自由的影響。法務省發言人也另外指出，根據日本刑法，「侮辱」被定義為公開貶低某人的社會地位，但卻沒有提及有關他們的具體事蹟或行動；「誹謗」則被定義是在舉出某人具體事蹟的同時，公開給予批評，違反其中之一都會受到日本刑法懲處。

相關修正案拍板通過的消息公開後，木村花的母親木村響子也舉辦記者會對修正案表達讚許，表示「我希望人們可以知道網路欺凌是一種犯罪行為」，並期許這項修正案未來可以衍生成更詳細的立法。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】