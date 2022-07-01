北約峰會｜美英法宣布加碼軍援烏克蘭　拜登：不管多久　挺烏抗俄

美國總統拜登（Joe Biden）的5天歐洲之行結束。他在出席於德國舉行的七國集團峰會以及在西班牙舉行的北約峰會後，6月30日在峰會閉幕時舉行記者會，表明將繼續支持烏克蘭。



拜登6月30日宣布有意再向烏克蘭提供8億美元武器和軍援，提升烏克蘭的防空力量。華府未來數天公布有關詳情。

他稱不知道俄烏戰爭會如何結束，但它不會以俄羅斯擊敗烏克蘭而告終。他也承諾稱，不管多久，北約將繼續堅持支持烏克蘭，確保它不會被俄羅斯擊敗。

除了美國，英法兩國都增加對烏軍援。《基輔獨立報》稱法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）宣布該國將向烏克蘭提供6門CAESAR自走炮和裝甲車。英國方面，首相約翰遜（Boris Johnson）6月30日在峰會上宣布，該國將再向烏克蘭提供10億英鎊的軍援。

⚡️ Macron: France to 'swiftly deliver' 6 Caesar howitzers to Ukraine.



French President Emmanuel Macron said that the NATO allies meeting in Madrid unanimously decided to step up their economic, humanitarian and military support for Ukraine. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 30, 2022

峰會期間發生一段小插曲，拜登提到芬蘭和瑞典（Sweden）兩個本是中立國的國家決定加入北約。他誤將瑞典說成瑞士（Switzerland）。他即時發現搞錯了，再自嘲自己實在太急不及待。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在峰會來到尾聲時稱，瑞典和芬蘭下週簽署加入議定書，正式加入北約。