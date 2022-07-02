北約峰會｜「犧牲盟友」換北約東擴？　價值觀外交止步於現實利益

6月28日，西班牙馬德里北約峰會第一天，土耳其、芬蘭、瑞典三國簽署一份備忘錄，確認土耳其同意支持芬蘭和瑞典加入北約。土耳其撤回否決立場，換取了瑞典和芬蘭兩國對土耳其民族政策和反恐立場的支持。

根據備忘錄，三方將互相取消武器禁運。芬蘭和瑞典致力於全力支持土耳其應對其國家安全問題，包括進一步修訂國內反恐立法，承諾打壓「庫爾德工人黨」（PKK，庫工黨）和相關組織及個人的活動；三方達成引渡協議，決定在打擊恐怖組織活動上加強合作，芬蘭和瑞典將根據土耳其方面提供的訊息、證據和情報等，迅速考慮和處理有關嫌疑人的驅逐或引渡請求。

在瑞典和芬蘭提出加入北約申請後，土耳其旗幟鮮明地表達了反對意見，主要原因是瑞芬兩國對庫爾德人武裝力量的支持。為了壯大北約，進一步施壓和孤立俄羅斯，美歐協調土瑞芬三國達成協議。多年夾雜在土耳其和美歐之間的庫爾德人又一次成了政治犧牲品。而早在特朗普執政時期，美軍撤離敍利亞戰場時，就已經拋棄過庫爾德人。

庫爾德人，講庫爾德語，信仰伊斯蘭教，在中東人口超過3,000萬，是僅次於阿拉伯人、土耳其人、波斯人的第四大民族，主要分佈於土耳其、敍利亞、伊拉克、伊朗的交界地帶，一直致力於在該地帶建立自己的民族國家，即「庫爾德斯坦」。其中的領導力量就是庫工黨。該黨成立於1978年，但土耳其以其企圖分裂土耳其為由將其取締。40多年來，該黨領導的武裝游擊隊頻繁在土耳其發動叛亂，至少造成4萬人死亡。

美英、歐盟（法德）和瑞典都認定庫工黨是恐怖主義組織，但不認為其在敍利亞的分支「敍利亞庫爾德民主聯盟黨」（PYD）是恐怖主義組織。在奧巴馬執政時期，美歐打擊「伊斯蘭國」（ISIS）的軍事行動曾得到PYD武裝分支「人民保護部隊」（YPG）和「婦女保護部隊」（YPJ）的配合與支持，後者也接受了美國武器和資金支援。也就是說，YPG和YPJ這一由庫爾德人組成的男子和女子軍團也算得上美歐的夥伴、甚至盟友。

芬蘭駐北約大使科爾霍寧（左）、北約秘書長斯托爾滕貝格瑞典駐北約大使Axel Wernhoff出席2022年5月18日在比利時布魯塞爾舉行的、紀念瑞典和芬蘭申請加入的儀式。（AP）

土耳其則認為，PYD是庫工黨在敍利亞的分支，屬於境外庫爾德武裝，和國內庫爾德分裂勢力合流，威脅土耳其國家安全，也應該被歸於恐怖主義組織。敍利亞內戰期間，土耳其曾軍事打擊敍利亞北部的YPG（當時得到美法德的支持），瑞典和芬蘭隨即在2019年宣佈對土耳其實施武器禁運。與此同時，瑞典和芬蘭則加大了對庫工黨成員的庇護。

瑞典和芬蘭的做法激怒了土耳其。瑞典的庫爾德人大概有8至11萬，很多都是來自土耳其、伊朗、伊拉克和敍利亞的戰爭或政治難民，其中也包括數十位被土耳其通緝的庫爾德「恐怖分子」。但瑞典以保護人權為由，對庫爾德難民提供人道主義庇護。此舉在土耳其看來，就是對土耳其國家安全構成威脅。

兩國提出加入北約的申請後，埃爾多安看到了討價還價的時機。他將庫爾德人問題同美歐利益或歐洲安全利益掛鈎的做法，最終收到了效果。就在此次北約集結三國談判之際，埃爾多安還堅持反對瑞芬加入北約的立場，甚至威脅要對敍利亞北部的庫爾德武裝控制的城鎮發動襲擊。

埃爾多安目的很明確：利用瑞典和芬蘭加入北約的迫切需求，迫使後者放棄對庫工黨及其在敍武裝分支PYD的支持，包括答應引渡庫工黨成員以及現居美國的伊斯蘭教士費特胡拉·居倫（Fethullah Gulen）及其追隨者（埃爾多安指責居倫策劃2016年針對他的未遂政變）；藉機施壓北約成員國德國、和候選國瑞典和芬蘭等解除對土耳其的武器禁運。

庫爾德武裝被認為是美國在反恐戰爭中的盟友。（AP）

從瑞芬和土耳其28日達成的協議來看，北約、芬蘭和瑞典滿足了土耳其的大部分要求。

北約秘書長斯托爾滕貝格28日在介紹這份備忘錄時表達了對土耳其反恐立場的支持。他說，北約盟友當中還從未有像土耳其這樣遭受殘暴恐怖襲擊，包括來自恐怖組織庫工黨的襲擊。芬蘭、瑞典、歐盟和北約視庫工黨為恐怖組織，瑞典和芬蘭強烈譴責任何形式的恐怖主義。芬蘭和瑞典加入北約後，不會支持YPG和PYD以及土耳其認定的「居倫運動」費圖拉恐怖組織（ FET）。芬瑞土三國同意強化反恐合作，在應對各國安全面臨的威脅中相互支持。

在被問及如何驅逐或引渡土耳其認定的恐怖主義嫌疑人時，他強調依照《歐洲引渡公約》（European Convention on Extradition）以及芬蘭和瑞典國內的法律框架。其中，瑞典將於7月1日實施新的恐怖主義罪行法。

在俄烏戰爭的背景下，美歐滿足土耳其的需求，也是埃爾多安的一次勝利。

埃爾多安在外交事務中一向比較務實，此次是借庫爾德人問題謀求更大的戰略利益。作為北約老牌成員國，土耳其曾支持1999年和2004年北約的兩次東擴，此次之所以借庫爾德人問題非難北約，主要還是為了向美歐表達不滿，迫使後者滿足土現實利益方面的訴求，比如迫使歐洲國家取消對土耳其的武器禁運。

從土耳其姿態的轉變和美歐的讓步可以看出，美歐為了自己的利益，完全可以拋棄庫爾德人。瑞典政府被認為是全世界範圍內推進人權和少數群體利益保護的典範，此次向土耳其讓步也會讓自己在國內面臨政治上的艱難處境。拜登政府和歐盟推行的價值觀外交，現在已止步於北約東擴的地緣政治利益。

（本文摘編自「中美聚焦」微信公眾平台，原標題為《三國協議換取北約東擴 價值觀外交止步於現實利益》，內文有刪減，圖片為編者所加。）