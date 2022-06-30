芬蘭瑞典只是煙霧彈：美俄立場才是土耳其放行北約的關鍵
6月28日，在馬德里舉行的北約（NATO）峰會召開前夕，出現了戲劇化的政治轉折。
北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）會同了土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）、芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）、和瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）於馬德里舉行四方會談，會後土耳其同意撤回否決瑞典和芬蘭進入北約的決議，並與兩國簽署了加入北約的三方備忘錄。
斯托爾滕貝格表示，「我們達成了一項協議，為芬蘭和瑞典加入北約鋪平道路。」其亦指出，將於6月29日峰會上正式邀請芬蘭和瑞典加入北約，兩國很可能於幾個月內成為成員國。
在此之前，土耳其的表現可謂「一夫當關，萬夫莫敵」。5月13日，芬蘭與瑞典尚未正式表態，土耳其便在北約一致決框架下，公開反對兩國加入北約；5月18日，芬瑞兩國正式提出入約申請，土耳其仍未改變立場，並宣稱「不必派團前來協商」；甚至到了6月28日峰會召開前夕，埃爾多安還公開放話，表示將在會上公布瑞典、芬蘭支持恐怖活動的證據，揭露兩國「反恐形象之虛偽」。
如此強硬姿態，與今日轉折形成強烈對比，而直觀的因果機制，似乎與芬瑞兩國的談判讓步有關。據土耳其阿納多盧通訊社報道，此次土瑞芬三國簽署的備忘錄內容，包括了芬蘭和瑞典將明確譴責所有恐怖組織針對土耳其進行的襲擊，承諾阻止庫爾德工人黨（PKK）和其他相關組織及個人的活動，並將根據土耳其方面提供的資訊、證據和情報等，迅速考慮和處理有關恐怖嫌疑人的驅逐或引渡請求，同時承諾不支持「居倫運動」以及庫爾德民主聯盟黨（PYD）和其附屬武裝組織「人民保護部隊」（YPG）。土耳其、芬蘭和瑞典確認三方之間取消武器禁運，土耳其也確認支持北約的開放政策，並表示將支持在馬德里峰會上邀請芬蘭和瑞典加入北約。簡言之，土耳其得到了瑞典、芬蘭將打擊庫爾德恐怖勢力的承諾，同時突破了兩國對土耳其的武器禁運。
然而，若由美土俄三國博弈視角觀之，便可知這份備忘錄只是煙霧彈，芬蘭與瑞典從始至終皆非主角，亦非土耳其的真正要價對象。
美國終究有所讓步
首先，網上有不少分析感嘆，庫爾德人再遭歐美出賣，彷彿2019年美國撤軍敍北的場景正在重演。平心而論，對西方諸國來說，若非恰好可為己所用，其確實不重視庫爾德人的政治訴求，但要以此道德敍事詮釋變局，反會有失偏頗。
根據2021年的芬蘭人口普查數據，在芬庫爾德人僅有1.5萬餘人，當中多數人口來自伊拉克，僅有少數來自土耳其與伊朗，且由活動類型觀之，庫爾德人在芬蘭社會並無顯著政治影響力，反倒是以「慶祝瑙魯茲節」（Nowruz）等文化傳統為人所知。
而瑞典的人口普查雖不收集種族相關數據，但由移民資料推估，在瑞庫爾德人口約有10萬人，當中多數來自土耳其與伊拉克，參政人物則有卡卡巴韋（Amineh Kakabaveh）、阿維奇（Gulan Avci）、雷達（Lawen Redar）、吉爾（Sara Gille）、卡西加爾（Kadir Kasirga）等議員。此次北約再擴談判中，土耳其指責瑞典窩藏恐怖分子，語出「其中一些甚至坐在議會中」，便是指涉上述庫爾德裔政治人物，土耳其駐瑞典大使雲特（Emre Yunt）更要求引渡卡卡巴韋回土耳其受審。
然而，如此要求在瑞典聽來荒謬無比，一來土方無法舉證並說明上述議員與PKK、YPG等組織的實質聯繫，二來卡卡巴韋甚至不是來自土耳其，而是伊朗。或許正因如此，雲特在發言後第二天收回了引渡相關要求，但如此不經意「脱口而出」，恰好暴露土耳其在庫爾德議題的無的放矢。
類似無稽指控，尚有芬瑞兩國支持「居倫運動」，但其實為居倫（Fethullah Gülen）提供政治庇護、並無視土耳其長年引渡要求者，是土耳其最大軍火供應方美國；此外所謂「芬瑞對土耳其實施武器禁運」，其根源是2019年土耳其進軍敍北後，由捷克、芬蘭、法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、瑞典和英國發起的聯合制裁，但其中僅法國、西班牙和英國勉強稱得上土耳其軍火「供應商」，芬蘭、瑞典佔比可謂寥寥無幾。
綜上所述，不論是庫爾德議題或武器禁運，以此為由要求芬瑞讓步，換取土耳其對北約再擴開綠燈，皆可謂莫名其妙；但也正因如此，土耳其的「弦外之音」格外引人注目。回顧5月議題發酵時，土方曾有3位不具名官員對《彭博社》（Bloomberg）表示，土耳其除了關切庫爾德議題與武器禁運外，也希望美國解除因土耳其購買俄羅斯S-400導彈防禦系統而施加的制裁，讓土耳其重回F-35先進戰機計劃，並支持土耳其F-16機隊的「現代化」。
此前據《華爾街日報》（WSJ）2022年1月23日報道，自2021年10月以來，土耳其便有意升級麾下80架舊型F-16戰機，外加採購40架F-16V戰機（F-16 Block 70），相關提案已送交美國審議多時，卻遭白宮和五角大廈冷處理。報道指出，有美方官員表示，土耳其堅持購買俄羅斯S-400系統，以及在某些地緣議題上傾向莫斯科，是美方遲疑軍售的主要關鍵。
然就在6月29日、土耳其宣佈放行芬蘭與瑞典的第二天，拜登（Joe Biden）政府便宣佈支持向土耳其出售F-16戰機的計劃。綜合1月土耳其對F-16升級計劃延遲的抱怨、5月土耳其官員泄露的條件清單，此一立場變化，恐怕才是土耳其為北約開綠燈的真關鍵。
換言之，土耳其阻擋芬蘭、瑞典加入北約一事，與庫爾德議題、武器禁運根本無關，其所欲交涉對象甚至不是芬瑞兩國，而是與其軍事互動甚深的華盛頓；而由美方視角觀之，其向土耳其施壓、推遲戰機出售計劃，原本是欲「矯正」土方的「親俄」傾向，卻沒想到會在北約一事上被「反將一軍」，其若不打算開除土耳其會籍、導致其更加「親俄」，便只能有所讓步，解決眼下困局。
對土耳其來說，芬瑞兩國加入北約其實無損己身地緣利益，但其若能把握機會，趁勢成為困局樞紐，反能為國家爭取到更多要價籌碼。此次藉機從美方爭取到了F-16，往後也將持續爭取F-35與其他利益，以中型國家身量大玩高風險邊緣政策，向來是埃爾多安政府的鮮明特色。
土俄關係如何前行
然從另一方面來看，此次放行雖對俄羅斯處境不利，卻不意味土俄關係會一去不復返，箇中原因涉及了俄羅斯面對北約東擴的「有所取捨」，以及土俄雙方在俄烏衝突下的「相關協作」。
首先，莫斯科論述出兵烏克蘭時，除了「解放頓巴斯」、「阻止種族滅絕」等敍事，便是主打「北約東擴」威脅俄羅斯國家安全。但與過往歷史發展相對照，「北約東擴」似乎不是對烏軍事行動的充分理由。回顧2004年北約第五次東擴，愛沙尼亞、拉脱維亞、立陶宛皆在其中，意味北約已實質擴張到俄羅斯門前，但俄方可曾為此大張旗鼓，要求北約與美國出具書面保證？或是暴跳如雷，不惜一戰？答案皆為否定。
歸根結柢，俄羅斯也深知自己並無實力與北約決一死戰，同時波羅地海三國即便反俄，對俄羅斯卻沒有深刻的歷史、文明意義，故其也無意在此進行地緣冒險。然而烏克蘭不同，俄羅斯視其為斯拉夫文明的龍興之地，同時不願失去克里米亞這一黑海艦隊出海口，故在民族情結與地緣政治考量下，即便烏克蘭尚未加入北約，其也必須先下手為強，杜絕這一風險。
換言之，「北約東擴」確在俄烏衝突中扮演一定角色，但其解釋不了俄羅斯的行動邏輯，反而更多是在輿論場上發揮作用，供俄羅斯正當化己身行動；由現實視角觀之，促成此次「特別軍事行動」的關鍵，還是烏克蘭對俄羅斯的歷史與地緣特殊性。
同理，面對芬蘭與瑞典加入北約，俄羅斯也不會以「烏克蘭標準」相應對，而是會與2004年接受北約第五次東擴時立場類似：一來，俄羅斯眼下分身乏術，無法於北歐再開新戰線；二來，芬瑞兩國對俄羅斯不具特殊民族與地緣意義，實在無需冒險大動干戈。簡言之，在俄羅斯看來，北歐兩國入約，本質上就是既攔不住、也不是非攔不可的存在。
在此脈絡下，土耳其「一夫當關」的「要脅」意味，反而更多是對北約、歐美等西方陣營生效，對俄羅斯來說，土耳其願在此事上發難自然很好，但其也深知埃爾多安更多是為本國利益考量，而非甘做莫斯科的馬前卒，倘若西方滿足其相關要求，「放行」也不過彈指之間。故在5月這一議題發酵時，普京（Vladimir Putin）便已表示，俄羅斯對於兩國加入北約沒有意見。此一表態既為宣告俄羅斯最終立場，也是要對操作「北約東擴」輿論戰線的結果，進行即時內外止損，同時避免「單押」土耳其最後臉上無光。
此外，除去阻攔芬瑞加入北約這一議題，俄羅斯與土耳其還有許多面向俄烏衝突的地緣協作。其中之一，便是「土俄合賣烏克蘭糧食」的相關機制。俄羅斯控制的扎波羅熱（Zaporizhzhia）臨時軍民行政當局負責人巴利茨基（Yevgeny Balitsky）曾在6月8日表示，扎波羅熱地區正在向中東地區供糧，糧食來源包括自赫爾松（Kherson）與扎波羅熱收購的穀物，「我們正在通過俄羅斯運送糧食，並與土耳其簽署了主要合同，第一批火車已經通過克里米亞出發前往中東，這是烏克蘭的傳統市場。」
6月3日，烏克蘭駐土耳其大使博多納爾（Vasyl Bodnar）亦表示，土耳其買家是接收俄羅斯「從烏克蘭竊取糧食」的對象之一。綜上所述，不論是俄方資訊或烏方觀察，皆暴露國際政治下的殘酷現實：對非洲與中東等地區而言，如若烏克蘭供應驟減，要轉為採購俄羅斯糧食，其不僅不會猶豫，還會積極行動。而由地緣視角觀之，土耳其掌握了進入黑海的半把鑰匙，更在俄烏衝突中主打「中間路線」，自然會是俄方的合作首選。
此外，埃爾多安也於5月23日宣佈在敍利亞發起新一輪軍事行動，目標是鞏固土方沿土敍邊境劃設的30公里安全區，避免南境遭受「伊斯蘭國」（IS）組織和庫爾德民兵組織威脅。如此舉措，同樣要與俄羅斯相協調，避免重蹈2020年覆轍，引爆土俄衝突。
簡言之，此次北約再擴意味了土耳其對美要價的成功，卻不必然導致土俄關係倒退，甚至有可能是對土俄兩國面對俄烏衝突時，深化相關協作的進一步掩護。大國博弈錯綜複雜，土耳其深諳多方要價、不單純選邊的道理，故能在此地緣變革下，獲取遠超己身能量的收益。