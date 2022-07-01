中國批評新西蘭總理涉華言論　稱無助兩國加深互信

中國就新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）稱北京正變得「咄咄逼人」作出回應，稱對她的言論表示遺憾，並指無助於深化兩國互信。



中國駐新西蘭大使館發言人6月30日發表的聲明稱：「我們注意到新西蘭方面在北約峰會上的有關發言，其中包含一些對中國的不實指責，對這一錯誤指責，中方表示遺憾。」

大使館發言人說：「新方有關表態顯然無助於深化兩國互信，也有悖兩國為保持雙邊關係正確發展方向而付出的努力，」

大使館發言人稱，中國在南太地區的目標是深化長期夥伴關係，幫助島國提升發展能力。

「如果說南太地區真的存在緊張升級的話，那絕不是因為中國與島國夥伴開展可持續發展合作造成的，」聲明說，「中國與地區國家的合作和所謂『軍事化』毫無關係，如果南太地區真的存在軍事化，想必大家很清楚誰才是真正的幕後推手。」

4月中國與所羅門群島正式簽署中所政府間安全合作框架協議，引發對中國在太平洋地區增加軍事存在的擔憂。阿德恩6月29日在西班牙馬德里舉行的北約峰會上表示，中國「變得更加咄咄逼人，更願意挑戰國際規則和規範」。

「我們必須對看到的行動作出回應，」阿德恩說。「我們必須堅守基於規則的秩序，呼籲外交參與，無論何時何地，只要看到侵犯人權的行動，就要大聲反對。」