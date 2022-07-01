新冠肺炎｜Omicron亞型BA.5在多國加速散播　日本法國疫情升溫

新冠肺炎（COVID-19）變種病毒株Omicron（奧密克戎）亞型BA.4與BA.5成為美國主流病毒株，在全球多個地方也繼續散播，日本與法國近來也因BA.5而疫情升溫，每日新增確診數字出現上升趨勢。



圖為2022年6月30日在法國地鐵車廂內，當地政府要求民眾在公共交通上戴口罩（AP）

法國：料7月底高峰

Omicron BA.5正在歐洲多國傳播，法國6月30日新增124,724宗確診病例，較一周前的77,967宗大幅上升。

法國科學委員會估計新一波疫情將在7月底達到高峰。

日本：預計成為主流病毒株

共同社報道，當地有29個都府縣的單週新增病例數字都按周上升，其中島根達到2.92倍，大城市疫情也基本出現升溫趨勢。

當地專家組織估計，病毒正在更新換代，將在7月首周出現Omicron亞型BA.5所佔比例達到24%的情況，然後在第二周超過50%，至7月底預計大部份都會是BA.5。

圖為2022年6月22日在日本東京街頭（AP）

韓國：新增病例按周升24%

韓國疫情雖然已較高峰期時大為回落，但現在也有回溫趨勢，7月1日公布單日新增9,528宗病例，按升上升24%，累計確診為約1,836萬宗。

當地7月1日也公布新增8個死亡病例，累計24,555人死亡，平均致死率為0.13%。