泰國報告首宗「貓傳人」新冠肺炎個案獸醫染疫　專家：整體風險低

泰國宋卡王子大學（Prince of Songkla University，暫譯）一班科學家6月發表的研究結果顯示，當地疑發現首宗「貓傳人」的染疫個案，有一名獸醫確診。美媒引述專家稱，「貓傳人」的整體風險仍低。



研究結果刊載於美國疾病控制和預防中心（CDC）旗下刊物《新型傳染病雜誌》（Emerging Infectious Diseases），有關個案發生於2021年8月，貓的兩名主人為一對來自曼谷的父子，兩人皆染疫，研究相信可能是其中一人把新冠病毒傳染給貓。

在主人染疫住院後，這隻貓也獲安排檢查，在新冠病毒檢測時，牠曾對着一名32歲女獸醫面前打噴嚏，獸醫當時有戴手套和口罩，但沒有戴面罩或護目鏡，結果這名女獸醫在3天後出現病徵，及後證實感染病毒。

泰國科學家報告發現首宗「貓傳人」個案。此為示意圖，圖中貓與染疫個案無關（Getty）

科學家透過基因定序（Genomic sequencing）確認貓、兩名主人與獸醫感染的病毒都是同一版本，而當時此版本在當地並不普遍。論文指，基因研究結果支持了「病毒從主人傳給貓，然後貓傳給獸醫」的假設，由於女獸醫之前沒有與兩名貓主人會面，所以很可能是在貓打噴嚏時感染病毒。

《紐約時報》報道，專家強調「貓傳人」的風險整體仍然低，且「人傳貓」的可能性遠大於「貓傳人」的可能性。