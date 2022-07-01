朝鮮被指暗示新冠肺炎由韓傳入　韓國反駁：不可能

朝媒7月1日稱，朝鮮首個新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）個案，經調查後確認發生在鄰近韓國邊境的江原道金剛郡伊布里。該處與韓國江原道接壤。韓國同日反駁平壤暗示韓國空投傳單散播新冠病毒的說法。



朝鮮國家緊急防疫司令部要求民眾在分界線、邊境附近地區對隨風飄來，或乘氣球飄而來的「異樣物品」保持警惕，並及時舉報處理。

統一部副發言人車德哲（音譯）1日在例行記者會上反駁朝鮮暗示韓國民團對朝空飄傳單「投毒」的說法。他稱，政府基於專家的意見判斷，病毒不可能通過傳單傳入朝鮮。

他說，相應脫北者團體稱於4月25日和4月26日對朝投送傳單，這比朝方提到的最初感染時間（4月初）遲得多。而且韓國疾病管理廳（KDCA）等有關機構專家和世界衛生組織（WHO）等國際機構一致認為物體表面殘存的新冠病毒不會造成疫情傳播，也不曾有過被正式確認的通過物資或包裹感染的物傳人病例。政府據此認為病毒不可能通過傳單等途逕從韓國傳入朝鮮。

朝鮮新冠肺炎疫情：圖為2022年5月17日，醫生探訪朝鮮平壤一個家庭，提高民眾預防新冠肺炎的意識。（AP）

朝中社援引國家緊急防疫司令部的調查報道稱，4月中旬從伊布里前往平壤的名人士出現發燒症狀，而與他們接觸的人群中，發燒病例激增。伊布里地區出現聚集性發燒病例。

經調查發現，4月初18歲的軍人和5歲兒童在部隊和住宅區附近的野山接觸「異樣物品」。他們曾出現病毒感染初期的臨床症狀，且他們的病毒抗體檢測結果也呈陽性，因此判斷病毒經伊布里傳入。

韓聯社7月1日引述朝中社報道稱，6月29日下午6時至30日下午6時，全境報告新增發燒病例4,570多個，累計發燒病例為474.443萬多個。4月底至6月30日，共有473.622萬多個發燒病例痊癒，8,130多個發燒病例正在接受治療。