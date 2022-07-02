烏克蘭羅宋湯獲列入聯合國瀕危文化遺產

聯合國教科文組織（UNESCO）7月1日宣布，烏克蘭的羅宋湯（borscht）烹調文化列入需要緊急保護的非物質文化遺產名錄（List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding），指俄烏戰爭導致民眾難以烹調這款傳統料理。



英國廣播公司（BBC）報道，羅宋湯通常由紅菜頭煮成，但亦有綠色及白色的版本，烏克蘭視之為國民美食，不過俄羅斯、波蘭及多個前蘇聯國家的餐桌上都有羅宋湯的蹤影，因此其起源眾說紛紜。

俄烏戰爭爆發前，社交平台就經常出現「羅宋湯到底是來自烏克蘭還是俄羅斯」的激烈討論，因此被稱為「羅宋湯戰爭」。烏克蘭在2020年向UNESCO申請將羅宋湯列為非物質文化遺產，並原定在2023年決定。

🔴BREAKING: Culture of Ukrainian borscht cooking inscribed on the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding.



This #IntangibleHeritage is threatened by the fragmentation of communities due to war but is a symbol of hope for them.https://t.co/ksqkoSTMjD pic.twitter.com/idcVcR7R8t — UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳😷 (@UNESCO) July 1, 2022

受到俄羅斯入侵烏克蘭影響，UNESCO認為戰火對羅宋湯的傳統帶來負面影響，民眾不但無法烹調或種植所需材料，甚至連一同料理亦受阻，打擊社會和文化福祉，因此決定加快審議過程。

烏克蘭政府對有關決定表示歡迎，稱相信基輔方面可以在羅宋湯及俄烏戰爭獲勝。不過俄羅斯外交部則深感不滿，指所有事物都成為「烏克蘭化」的目標。