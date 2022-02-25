烏俄開戰｜羅宋湯是俄國菜？烏克蘭人：連羅宋湯都搶!附美味2重點

俄羅斯向烏克蘭發動戰爭，引發全球關注，烏克蘭首都基輔恐面臨淪陷。兩國關係持久地處於緊張局面，就連羅宋湯的起源也是彼此的爭拗點，有烏克蘭網友開罵：連羅宋湯都要搶！



羅宋湯起源掀俄羅斯烏克蘭社交戰

俄國外交部在2019年的官方Twitter上發了一則帖文：「永恆而經典的名菜羅宋湯是俄國最著名、最受歡迎的菜式之一，是傳統美食的象徵。」旋即觸發俄羅斯、烏克蘭之間的社交媒體大戰。百多年來烏克蘭人視羅宋湯為「百年料理」，是歷史悠久的名菜，別具代表意義，俄方一席話惹怒了烏克蘭人。當時烏克蘭人的Twitter圈內以憤怒和幽默方式回應俄羅斯官方的挑釁，意思大概是「偷了我國地土還不夠，還想偷走烏克蘭的羅宋湯。」

烏克蘭才是羅宋湯的發源地，是烏克蘭的名菜。（Pixabay）

羅宋湯（Borsch）顏色鮮紅，用上大量蔬菜來煮，基本上全球也認識羅宋湯；然而，或者對許多人來說羅宋湯是俄國菜，卻未知烏克蘭才是羅宋湯的發源地，是烏克蘭的名菜，在烏克蘭歷史的考古記錄中已經發現了羅宋湯這些食材。有評論說，俄羅斯將烏克蘭最典型的傳統名菜「據為己有」，或體現俄羅斯在歷史上一直打壓烏克蘭，不論政治、語言及文化。

紐約著名的烏克蘭餐廳Veselka，是創辦人二戰後逃難的烏克蘭難民Wolodymyr Darmochwal及他的妻子在1954 年開設 ，現任主廚Dima Martseniuk也是烏克蘭人，他曾向媒體訪問中表示，羅宋湯到處都有，可能有5%的俄羅斯人說這是他們俄國人的菜式，但其他95%的人會知道羅宋湯是烏克蘭菜，他很少會為此需與人吵架。

紅菜頭、椰菜、紅蘿蔔及酸味食材是烏克蘭羅宋湯的主角。（資料圖片）

烏克蘭羅宋湯聞名世界 紅菜頭加「酸」保鮮紅

Dima Martseniuk回憶起他的祖母煮經典羅宋湯的菜譜，首先用排骨熬煮豬肉高湯，然後加入大椰菜一起煮，同時在另一個煎鍋內煎炒其他食材，包括洋葱、紅蘿蔔和切碎的紅菜頭。然後加入葵花籽油、牛油、香料、番茄醬。此外，有2個重點令羅宋湯更好味︰

1.一定要加一些酸性的食材，例如白醋或檸檬汁，來幫助湯保持深紅色。

2.要用明火烹飪才有最美味的效果，味道最鮮美。

現在羅宋湯版本已是千變萬化，甚至在烏克蘭內也有不同版本，有肉或沒有肉、有豆類或沒有豆類，有或沒有某些香料等。但紅菜頭、椰菜、紅蘿蔔及酸味食材是烏克蘭羅宋湯的主角。烏克蘭知名主廚Levgen Klopotenko也曾拍攝影片，示範煮地道的烏克蘭羅宋湯，更發起「正名運動」，為烏克蘭羅宋湯向聯合國申請非物質文化遺產並表示俄羅斯休想偷走烏克蘭的羅宋湯。

烏克蘭知名主廚Levgen Klopotenko曾拍攝影片示範煮地道的烏克蘭羅宋湯。（Ievgen Klopotenko YouTube影片截圖）

Levgen Klopotenko烏克蘭羅宋湯食譜︰

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做法︰

1.將蔬菜材料洗淨切細塊。

2.湯鍋內加入水、全個紅菜頭、洋蔥、薯仔、紅蘿蔔煮滾，

3.另一邊爐頭，加熱油鑊，炒洋蔥、紅椒、番茄醬。

4.在湯中加鹽調味，取出紅菜頭，切件後放回湯鍋。

5.將湯鍋搬離火源，把炒好的材料放入湯鍋。

6.加酸菜、蜜糖拌勻完成。

參考資料︰BBC/Ievgen Klopotenko